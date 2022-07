El comité de expertos andaluz aboga por la mascarilla en interiores

Los datos confirman una subida de la incidencia del coronavirus en este arranque del verano, aunque desde Andalucía se evita hablar de séptima ola. Hay más ingresos hospitalarios –un total de 20 desde el martes, alcanzando los 708– y se han registrado 7.260 nuevos contagios. Especialmente significativa es la incidencia en los mayores de 60 años, que alcanza los 561 puntos por cada 100.000 habitantes, 62 más que hace tres días. Además, los fallecidos se elevan a 46, 16 más que el pasado martes.

Ante estos datos, las opiniones sobre la conveniencia de recuperar la mascarilla en interiores se acrecientan. Es el caso del comité de expertos andaluz, que ha venido asesorando al Ejecutivo de Juanma Moreno en cuestiones relativas a la pandemia. Su portavoz, Inmaculada Salcedo, recomienda el uso de los cubrebocas también en interiores «sobre todo cuando no se pueda respetar la distancia interpersonal», tal y como ocurre en el transporte público, donde la medida sí es obligatoria. «Se lo hemos recomendando al Gobierno de la Junta», subraya Salcedo, además de señalar que en los interiores se multiplican las posibilidades de que se produzcan contagios y afectar, por ejemplo, a personas vulnerables y entonces «sí puede ser un problema».

Con todo, Salcedo no cree que Andalucía esté inmersa en una séptima ola. «Hay un repunte de casos como si fuera una curva epidémica en dientes de sierra. Con la Semana Santa aumentaron los contagios y luego bajaron. También hubo otro repunte durante la feria, el Rocío y las fiestas locales», apunta, no sin antes asegurar que no se ha dado una subida exponencial de la incidencia como sí pasó durante la sexta ola.

Están aumentando los contagios, pero derivan en síntomas leves e incluso hay casos asintomáticos. «Afortunadamente la vacuna, como medida no farmacológica, está haciendo su trabajo». ¿Preocupan las nuevas variantes, como la Centaurus? Salcedo sostiene que no, ya que es la misma variante Ómicron. «Esta nueva cepa se ha originado en la India y de momento no hay ningún caso en Europa, pero es cuestión de tiempo que llegue a España», advierte.

Andalucía ha venido reclamando al Gobierno que autorice la aplicación de la cuarta dosis. Los mayores de 60 años serían los primeros destinatarios, el colectivo donde más sube la incidencia. En este sentido, Salcedo asegura que las personas mayores «tienen menos respuesta a las vacunas», por lo que «necesitan más dosis de refuerzo».

Salcedo hace balance de estos dos años y medio de pandemia, cuando el comité de expertos asesoró sobre restricciones en los momentos más duros. Cuando eche a andar el nuevo Ejecutivo se revisará la composición de este órgano. «El consejero ha buscado siempre a personas con un perfil técnico, a expertos en salud pública y creo que ha sido un acierto». Junto a ello, critica la proliferación de «pseudoexpertos» que «han dicho barbaridades».