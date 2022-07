Aumenta la morosidad en Andalucía en las primeras residencias y en las comunidades más antiguas

El aumento de la morosidad en las comunidades de propietarios en Andalucía ya es una realidad. Y todo esto no se debe solo a un único factor, sino que se trata de un caldo de cultivo provocado por la subida del IPC, la elevada inflación o la subida de precios en materiales y suministros. Así, desde que comenzó la pandemia del coronavirus, la sociedad española ha entrado en una fase de recesión económica que no mejora con la actual coyuntura económica.

Según el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, José Feria, “la morosidad en todas las provincias andaluzas se sitúa entre un 15 y un 18 por ciento”, unos datos que se pueden extrapolar al año 2021 y al primer semestre de 2022, momento en el que han subido el IPC, la inflación y los costes de la energía, combustibles y materiales, un extremo que dificulta hacer obras y reformas en los inmuebles.

Preguntado por si ha notado ese aumento de impagos en las nuevas comunidades de vecinos, Feria indica que no, ya que normalmente son muchos vecinos y las cuotas son más bajas. “Más bien se nota en comunidades con cierta antigüedad, con personas mayores o casadas con hijos a los que la cesta de la compra les ha subido un 10% y que lo último que pagan es la comunidad”. Apunta a que estas comunidades necesitan reparaciones y tienen siempre derramas extraordinarias por imprevistos que surgen.

Desde el CAF, que administra más del 80% del parking mobiliario de Andalucía en total, aseguran que “este aumento de morosidad se suele dar en las primeras residencias y la cifra suele fluctuar entre barrios con menor y mayor capacidad adquisitiva, pero la media es esa”.

Feria explica que en casi todas las comunidades de vecinos de la región en donde operan se están convocando juntas extraordinarias para hacer frente a la situación y, en la mayoría de los casos, tal y como ha avanzado, “o bien aplazan las obras de reparación porque no tienen presupuestos o aprueban derramas extraordinarias para hacerles frente e incluso se suprimen algunas reformas que no son tan necesarias”.

Para paliar esta situación deficitaria, Feria detalla que existe un fondo de reserva que es preceptivo por ley y que se corresponde con el 10% de los presupuestos ordinarios anuales. “De ahí estamos tirando para paliar esos desfases presupuestarios hasta que nos podamos reunir tras el verano o la comunidad lo intente paliar con derramas extraordinarias. Eso es lo que nos está salvando”, afirma.

El presidente señala que “en la zona norte -País Vasco, Madrid o Cataluña- la morosidad está en un porcentaje menor y, aunque no hay mucha diferencia, en las regiones que son un poco más modestas, como Extremadura, Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha, la morosidad ronda por ahí”. No obstante, en muchas comunidades del norte han tenido que cortar suministros por la subida del gas y gasóleo, algo que no ha afectado tanto a Andalucía.

Subida de hasta un 30% en materiales de obra

Sobre la subida de materiales de obra, el representante de los administradores detalla cómo estos materiales han subido un 25 o 30%, “por lo que los presupuestos aceptados hace seis meses ya no tienen validez porque han subido un 20%”. Así, dice que “el problema es que en una reunión apruebas una cuota y ahora tienes que recaudar más dinero, lo que nos está suponiendo un trabajo añadido muy importante”.

En vísperas del otoño, desde el Consejo señalan que “esto pinta mal” porque sigue la guerra y un montón de factores que influyen, por lo que no saben “dónde vamos a llegar”. No obstante, están en permanente contacto con el Ministerio y han dirigido un escrito para que en la tarifa de las comunidades de vecinos se apliquen las bonificaciones para los hogares, ya que esto es una problemática que afecta a nivel nacional.