La patronal andaluza pide la aplicación “real” de los fondos europeos en 2023

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha subrayado la “estabilidad” de la comunidad y “el interés creciente” por la inversión y ha reclamado que 2023 sea el año de la “implementación efectiva y real” de los fondos europeos. El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha destacado que 2022 ha sido un año “complejo”, marcado por el incremento de los costes de las materias primas y de la energía, además de que la grave pandemia ha supuesto que no se haya podido “recuperar el ritmo”.

Ha agregado que no han llegado los fondos europeos Next Generation a las empresas en los niveles de ejecución previstos, por lo que no han “permeado” en el tejido productivo andaluz, ya que no han beneficiado a tantas pymes y empresas como se esperaban. González de Lara ha añadido que “las empresas no pueden esperar más o muchos proyectos se van a ver afectados” y ha celebrado que Andalucía cuenta con unas cuentas aprobadas “ambiciosas, superando la situación anómala de unos presupuestos prorrogados”.

Los empresarios confían en el “efecto tractor” de unos presupuestos que aportan más del 20 por ciento del PIB andaluz y piden una ejecución ágil “que contribuya a relanzar la economía y a generar inversión y creación de empleo”. A nivel andaluz, ha resaltado los “logros” del diálogo social y la negociación “constante y fluida” de la CEA con el Gobierno andaluz.