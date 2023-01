Andalucía activó 1.170 alertas sanitarias al margen del Covid

El 2021 ha estado marcado a nivel epidemiológico por el Covid-19, pero el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía ha sido capaz de sobreponerse a la tremenda carga de trabajo que ha traído consigo esta pandemia. Esto se aprecia ya en los indicadores más generales relativos a 2021: mientras que la Red de Vigilancia declaró y actuó sobre 727.112 casos Covid y más de 7.900 brotes, siguió atendiendo al resto de alertas, y declaró y dio respuesta a 2.146 situaciones de riesgo para la salud pública al margen del covid (frente a las 1.929 ocurridas en 2020). De ellas, un total de 1.710 fueron alertas por enfermedad de declaración urgente (EDO).

El recuento de alertas por EDO urgente en 2021 es ligeramente mayor al de años anteriores, excluyendo al año 2019, cuando el aumento en número de casos se explica por el brote de listeriosis ocurrido. Obviando dicho año, la tasa de incidencia de 2021 es la más elevada de la serie temporal: 20,18 casos por cada 100.000 habitantes. En comparación con las cifras del año pasado, el aumento se debe especialmente a las alertas por legionelosis, tuberculosis, infecciones respiratorias agudas, meningitis víricas y asépticas y reacciones posvacunales graves (donde se incluyen las relacionadas a la vacunación Covid, que comenzó en el año de análisis). Cabe también destacar la disminución de los casos declarados por Fiebre del Nilo Occidental.

Dentro de las enfermedades de declaración obligatoria urgente se activaron en 2021: 11 alertas por aspergilosis nosocomial (frente a las 39 de 2019 y las 47 de 2021); 2 alertas por botulismo (frente a 1 y 6 los dos años anteriores) ; 12 alertas por brucelosis (9 y 8); 1 alerta por cólera, mientras que en los dos años anteriores no se produjo ninguna; no se activó en 2021 ninguna alerta por difteria: la última fue en 2017; de enfermedad meningocócica fueron 13 alertas en 2021 (78 en 2019 y 50 en 2020); de meningitis víricas y asépticas fueron 174 (106 y 252 en años anteriores); de otras meningitis bacterianas se activaron 49 (115 y 36); de otras meningitis infecciosas se activaron 4 alertas en 2021 (13 y 7); de Enfermedad invasiva por «Haemophilus influenzae» se contabilizaron 19 (45 y 27); de la enfermedad neumocócica invasora fueron 207 (427 y 226); de Fiebre del Nilo Occidental se notificaron 6 en 2021 frente a las 76 de 2020; de la Fiebre Tifoidea y Paratifoidea no se activaron alertas en 2021 pero hubo 6 en 2020; de Hepatitis A de transmisión alimentaria se activaron 2 alertas el año pasado y hasta 12 en 2020.

De los distintos tipos de infecciones respiratorias se activaron un total de 640 alertas sanitarias frente a las 675 de 2020 y las 787 de 2019.

En 2021destaca el enorme repunte de la bacteria E.Coli. Se activaron nada menos que 12 alertas, cuando en los dos años anteriores no hubo más de cuatro. También se observa un aumento de alertas de Salud Pública por legionelosis (se activaron 236 en 2021, frente a las 200 y las 142 de años anteriores), por reacciones postvacunales graves hubo nada menos que 48 alertas , cuando en 2020 apenas hubo 4 debido al comienzo del proceso de vacunación contra la Covid-19; también se observó un aumento de tuberculosis: se activaron 231 alertas en 2021, mientras que en 2020 fueron 63 y en 2019, 146.

Estas cifras muestran el enorme trabajo de campo que realiza la Red de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. En el informe sobre alertas epidemiológicas se subraya, además, el gran esfuerzo que ese año ha supuesto, dado que el trabajo que ha requerido la pandemia Covid se ha sumado al trabajo de la red de vigilancia.