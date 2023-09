El 36% de los crímenes machistas en 2023 se produjeron en Andalucía

Andalucía supone en torno al 18% de la población de toda España, pero con un 36% de casos es la comunidad autónoma donde más mujeres han sido asesinadas poor crímenes machistas durante el año. De los 44 casos reconocidos en todo el país, 16 asesinatos tuvieron lugar en dicha región.

Tras confirmarse el caso de la mujer hallada muerta este domingo en una vivienda en Granada capital con heridas compatibles con arma blanca, son ya 16 mujeres las que han perdido la vida a manos de sus respectivas parejas o exparejas. En este último caso, se investigaba la relación de parentesco que tenía con el hombre que perdió la vida lanzándose al vacío desde ese mismo domicilio.

Con esta confirmación son ya siete las víctimas mortales en la región desde el pasado 7 de agosto, la dos anteriores una mujer en Sevilla y otra en Villanueva del Arzobispo en Jaén, cuyos casos se confirmaron el 4 de septiembre.

Así lo ha indicado la Delegación contra la Violencia de Género en su cuenta de X (antes Twitter), que ha precisado que la víctima, de 37 años, no tenía hijos menores de edad y que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Tras estas confirmaciones, el número de víctimas en 2023 supera ya en cinco a las once mujeres asesinadas por violencia de género que se registraron en todo el pasado año en la comunidad andaluza.

Con la confirmación de este caso de Granada, más el de otra mujer en Girona, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en España ha aumentado a 44 en 2023 y a 1.228 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.