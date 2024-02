Los agricultores de Almería apuestanpor “reivindicar sin parar la producción”

“Que nadie entienda que no estamos al lado de los agricultores, que no compartimos la causa, porque llevamos tiempo denunciando los mismos problemas”, afirmó Adoración Blanque, presidenta de ASAJA en Almería y ante el escaso seguimiento a las protestas agrícolas en la provincia más importante en exportaciones alimentarias de Andalucía, Almería. “Los productores almerienses somos los suficientemente inteligentes para pedir, pero no parar, en un momento clave de la campaña, en plena recogida y cuando nos jugamos los acuerdos comprometidos con los clientes”, señaló la responsable provincial de la patronal agraria, puntualizando que “seguimos los tiempos que nos marcan los propios agricultores de la provincia, que nos hablan de la necesidad de cambios profundos en las políticas agrarias europeas, pero también que debemos actuar de forma organizada y sin darnos un tiro en el pie en la rentabilidad de nuestro propio modelo”.

Aunque medio centenar de tractores de la comarca de Los Vélez apoyaron cortes de la autovía A-92 en Granada, a la altura de Cúllar y Baza, y decenas de agricultores se organizaron a través de redes sociales para interrumpir el tráfico en carreteras de Níjar y en El Ejido, paralizando el jueves durante unos minutos los dos sentidos de la A-7 a la altura del Polígono Industrial La Redonda; la actividad agrícola bajo el plástico, así como en alhóndigas y cooperativas almerienses ha estado completamente normalizada. “No nos sentimos representados por las organizaciones agrarias”, valoró Roberto, uno de los almerienses movilizados desde la localidad de María, acentuando que “no están consiguiendo que se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones y se está condenando a muerte al sector primario”. Sin embargo, esa comarca sí admite el cultivo extensivo y es en el modelo bajo plástico donde se han encontrado mayores resistencias a parar la actividad.

“Por supuesto que estamos apoyando las protestas y las tractoradas en otros lugares”, explicó Andrés Góngora, secretario provincial de la COAG en Almería. “Tendremos que hacer cosas desde la provincia, no podemos quedarnos descolgados, pero nos estamos organizando desde la unidad de acción, porque hay que buscar soluciones profundas y no a corto plazo”. El responsable nacional de frutas y hortalizas de la organización agraria matizó que “una protesta no significa parar de producir y hay que entender que para Almería estratégicamente sería letal, perder nuestras cosechas sería tirar piedras en nuestro propio tejado.”

Tanto ASAJA como COAG participan en movilizaciones organizadas en otras provincias y desde el 14 febrero iniciarán nuevas acciones en Andalucía, pero no en Almería. “Nos vamos a centrar en los puertos andaluces, donde descarga uno de nuestros mayores desafíos, como es la entrada de productos de países terceros”, avanzó Góngora, entendiendo poco probable que “sigamos sometiendo aquí a nuestras producciones a pérdidas, después de lo ocurrido en Francia y reafirmando nuestro compromiso con esas demandas agrícolas que alcanzan ya también Grecia, Italia y Alemania”.

Desde El Ejido, con 13.202 hectáreas de superficie invernada y un valor de más de dos mil millones de euros en comercialización agrícola, el concejal del área, Manuel Martínez reconocía preocupación porque “en el mes de febrero estamos finalizando la campaña de invierno y un parón sería malísimo para nosotros”. “Compartimos todas las reivindicaciones del sector porque nos afectan muy de lleno”, declaró el edil ejidense, porque “cada vez se le carga a los agricultores con más requisitos, con menos herramientas y haciendo más difícil un potencial económico fundamental de nuestra economía local”. Desde el Consistorio lamentaron, además, que “mantenemos el problema clave, que es la competencia desleal de países terceros a los que no se les exigen las mismas reglas de juego”, pero confían en que “puedan cumplirse todos los acuerdos firmados, se puedan completar las exportaciones” y “no afecte” a la producción actual la agitación del sector primario europeo.

El calendario de protestas se dirigirá esta semana a Sevilla y Jaén, con el visto bueno de las organizaciones agrarias mayoritarias y el beneplácito de las comercializadoras almerienses, que también apuestan por continuar enviando género a Europa. “Estamos totalmente con el fondo de las protestas, pero que vayamos un grupo por un lado y otros por otro, no me parece lo justo”, decía respecto a las escasas protestas vividas por agricultores en Almería el presidente la cooperativa UNICA Group, José Martínez Portero. “Tenemos que hacer cosas bien organizadas para conseguir los objetivos que nos marcamos y cambiar realmente las cosas”, consideró desde la feria Fruit Logística en Berlín, invitando a seguir las convocatorias oficiales “desde el 14 de febrero” y “atentos a los paros anunciados por el transporte”.

En Europa, Almería es líder en ventas de frutas y hortalizas, porque sus ventas superaron los 3.303 millones de euros en 2023 y más del 80 % de sus producciones se dedican a exportaciones a las que accede, principalmente, por carretera.