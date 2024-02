El alcalde de Algeciras pide endurecer las penas por drogas para que no sea "muy barato" delinquir

El alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del PP, José Ignacio Landaluce, ha abogado este jueves por endurecer las penas por tráfico de drogas para que delinquir "no sea rentable" y "muy barato", además de volver a reclamar la declaración de Zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar, habida cuenta de los últimos acontecimientos vividos en los que dos guardias civiles fallecieron al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate. En declaraciones a los periodistas, Landaluce ha puesto también sobre la mesa el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan actuar en la zona "mientras se reparan las lanchas averiadas" con otro medios como los de Salvamento Marítimo o "cualquier otro tipo de embarcación que les faciliten que puedan realizar su labor".

Según ha matizado, se trataría de una labor "en condiciones de protección adecuadas" porque como ha contado "hoy supuestamente debería empezar mala mar otra vez y no pueden salir con las zodiac, es un disparate". Es por eso que ha hecho suyas las reclamaciones de estos cuerpos para obtener "mejoras en sus posibilidades de tener más eficacia y más protección en los medios que utilizan y también por supuesto en las embarcaciones". Sobre el endurecimiento de penas relacionadas con el tráfico de drogas, ha reconocido que es un proceso "más lento" pero que "habrá que trabajar" en cambiarlas y "evitar la puerta falsa que es el acomodo a una fórmula que a veces se utilizan en los juicios de colaboración", donde "al final permite que los que están delinquiendo están en la calle nada más terminar el juicio". "Eso no puede ser rentable, delinquir no puede ser rentable ni puede ser poco condenado porque al final incitas", ha declarado.

El alcalde algecireño ha hablado también de que se aumente a la categoría de nivel tres a los jueces y fiscales que están destinados en el Campo de Gibraltar ya que en "otras ciudades con menos habitantes y menos trabajo que Algeciras" ya cuentan con ese nivel. A esto se suma su propuesta de que los policías y guardias civiles cuenten con una prima "como la que se tenía y se tiene en el País Vasco" ya que "aquí se trabaja más y se corre más riesgo". Unas medidas que como ha aclarado "no es necesario que sea una prima de mejora económica o de tener preferencia en elegir destino una vez que has estado aquí" sino "algunas mejoras que haga más atractivo venir a un lugar maravilloso como es el Campo de Gibraltar".

En esa línea, ha vuelto a reclamar "inversiones" para que esta comarca de la provincia de Cádiz sea "mucho más atractiva" y se pueda "luchar" contra "los problemas" que se vienen al ser "vecinos del primer productor del mundo de hachís", en referencia a Marruecos.