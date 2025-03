«Si alguien le promete algo a Huelva lo tiene que cumplir»

Para el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano (Barcelona, 1975) la crispación del panorama político actual resta credibilidad y frena oportunidades de colaboración. Hasta hace unos meses fue alcalde de Aljaraque, Ayuntamiento al que llegó hace más de veinte años como concejal raso, una herencia que le permite no perder el pulso a la realidad de los ciudadanos y evitar caminos de crispación entre ideologías. Cree que su provincia es «el mejor lugar del mundo» y confía en que el ministro Óscar Puente cumplirá su palabra y la alta velocidad llegará en una década.

Cuando hablamos hace unos meses me comentó que por primera vez en su historia la Diputación de Huelva se encontraba en paz con los bancos. Estamos en tiempos de condonaciones de deuda y de acciones políticas. ¿Cómo siguen las cuentas?

Pues la situación en los últimos meses ha mejorado desde que el año pasado tomamos la decisión de dejar a cero la deuda para poder seguir invirtiendo en la provincia. Además a lo largo de este año hemos contado con un dinero que no era esperado, porque había unos atrasos en la participación de los ingresos del Estado de 23 millones de euros. Los podríamos haber utilizado en cualquier cosa, pero entendimos que tenían que ir a los ayuntamientos, a los municipios. ¿Cómo hacerlo? Algunas veces con los planes que se ponen en marcha al final lo que consigues es crearles un problema. Lo vamos a hacer de otra manera, bajo el nombre «Tu Diputación invierte», y haremos lo que el Ayuntamiento considere, porque son ellos los que nos tienen que decir qué se va a hacer, una obra llave en mano. Por explicarlo, el alcalde irá a la primera piedra y luego a cortar la cinta.

Hablando de dinero, ¿qué le parece la propuesta del Gobierno para eliminar 18.791 millones de euros de la deuda de Andalucía? ¿No cree que el debate debería centrarse en buscar un nuevo modelo de financiación?

En primer lugar tengo que destacar que no es cierto, porque usted y yo seguiremos pagando la misma deuda, la deuda no desaparece, sólo el sitio desde el que se paga. Por lo tanto, es exactamente lo mismo. Sí creo que lo importante de verdad es recordar la infrafinanciación de las entidades locales, que es un debate del que llevamos hablando desde hace casi 30 años. Los ayuntamientos no pueden seguir prestando servicios si no cuentan con una financiación adecuada, porque cada vez tenemos más competencias y cada vez queremos ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos. Existen ayuntamientos que lo están pasando realmente mal porque no cuentan con recursos.

Sobre todo los que se encuentran por debajo de los 20.000 habitantes.

Es que en Huelva tenemos pueblos cuya población total es de 55 habitantes, imagine lo que eso significa. Es imposible que con ese tamaño puedan hacer algo, pero para eso está la Diputación que a través de diversos planes es la que suple la ausencia de personal y de financiación que se da en estos lugares. Lo más importante es escuchar a los alcaldes, no sólo porque no cuentan con presupuesto sino porque tienen que enfrentarse a deudas heredades que les impide sacar cualquier iniciativa adelante.

Hidrógeno Verde: ¿por qué todo el mundo habla de ello y pone los ojos en Huelva?

Porque la inversión vinculada a las energías verdes va a ser extraordinaria, tanto para las grandes empresas que van a instalarse en los próximos años como para las auxiliares que las acompañarán. Hablamos de grandes empresas que tendrán que afrontar la construcción de importantes infraestructuras y se generará una enorme ola de creación de empleo. Trabajo que necesita de formación especializada y nosotros no vamos a perder el tren de aprovechar ese nicho de mercado que se abre. No sólo serán dos o tres localidades, se beneficiará toda la provincia y para ello estamos elaborando, en colaboración con la Cámara de Comercio, un mapa para explicar qué se puede ofrecer en cada municipio para que las empresas se instalen allí. Será la segunda revolución industrial que tendrá Huelva. Una revolución verde y singular..

Aunque Huelva presenta el inconveniente de las infraestructuras y las comunicaciones. Recientemente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, estuvo en aquí prometiendo la llegada del AVE. ¿Se lo cree?

Es cierto que ha habido un avance en este sentido y estaremos muy atentos para que el AVE llegue a Huelva. Parece que se han acortado los plazos, pero en la última reunión con el comisionado se habló de otras infraestructuras que no estaban tan claras. Huelva necesita agua, infraestructuras eléctricas, y por supuesto, que la A-49 sea una autovía en la que se pueda circular sin peligro, sin puntos negros, además que la N-435 tenga al menos el firme bien, con eso nos conformamos de momento, y con ampliar carriles a partir de Zalamea. Cuando estuvo aquí el ministro le comentamos lo importante que sería cerrar plazos y la inversión real de la alta velocidad. En este sentido, también hay que valorar la línea férrea Zafra-Huelva como una salida, eficaz y segura, para los materiales de las minas en lugar de utilizar las carreteras como se lleva a cabo en la actualidad.

¿Pero se cree al ministro no se lo cree?

(Silencio) No. Son cinco tramos y nosotros esperamos que según los datos en diez años el AVE pueda llegar a Huelva, aunque yo no me atrevo a dar ninguna fecha. Es fundamental que se haga lo más ágil posible, sobre todo porque se trata del AVE más fácil de España. Es todo recto y no existe complicación.

Puente ha estado prometiendo en Granada, Málaga, Huelva; en Sevilla dice que no le hacen mucho caso, y luego el fin de semana aparece María Jesús Montero a hacer campaña. Lo digo porque a lo mejor cuando pasen las siguientes elecciones andaluzas se queda todo en nada.

Vamos a estar encima para que los compromisos se cumplan. De momento, Puente asegura que el dinero lo tiene ADIF y que no existe problema financiero. Luego ya veremos, pero si quiero dejar claro que si alguien le promete algo a Huelva lo tiene que cumplir, porque no se les puede tomar el pelo a los ciudadanos.

Ha hablado antes del Turismo como motor de la economía pero es cierto que también se ha convertido en un problema para muchas ciudades y zonas de España. ¿Le preocupa que en algún momento le suceda lo mismo a la provincia de Huelva?

Estamos en un momento espectacular y creciendo, pero como queremos nosotros. Durante décadas Huelva ha estado a la cola de las infraestructuras y lógicamente sufrimos un rechazo, pero a la vez nos permite disfrutar de una provincia muy protegida de muchos excesos y ver dónde se han equivocado otros. Hablamos de una provincia diferente a todas donde se vive lo auténtico con experiencias que únicamente se pueden vivir aquí. Nadie tiene un Rocío, ni el mejor jamón del mundo, ni la mayor mina de cielo abierto de Europa…, si mantenemos esta provincia verde podremos seguir apostando por un turismo «slow», de calidad y sostenible.

Aunque en los últimos meses ha llovido bastante no hemos salido de la sequía y los regantes aseguran que no se garantiza el suministro. En Huelva, todo pasa por la presa de Alcolea y su finalización, entiendo.

Tenemos la suerte de que somos la provincia andaluza donde más llueve pero mucha de ese agua acaba en el mar y con la presa se solucionaría ese problema que no sólo afecta a los regantes. También al consumo humano y a la industria. Parece que se puede acabar y es necesario que se termine también el túnel de San Silvestre, entre otras infraestructuras.

El II Congreso de Alcaldías consolida un proyecto de consenso y colaboración entre partidos inédito en la política española. ¿Cómo lo ha logrado?

La Diputación debe ser el Ayuntamiento de los ayuntamientos y su función es intentar solucionar sus problemas. Este consejo nos ayuda a conocer sus preocupaciones y las posibles soluciones de mano de instituciones y empresas. Sobre todo, nos sirve para entendernos y ver que existen proyectos que se enquistan sólo por una cuestión política. Queremos relajar ese ambiente, lograr consensos y unirnos porque creo que la mala política se ha llevado mucho tiempo desuniendo…

Como algunas voces piden, ¿cree que un pacto PP-PSOE sería la única manera de acabar con la inútil crispación en este país?

Bueno, pienso que existen más cosas que nos unen que las que nos separan. En muchos aspectos las diferencias entre los dos partidos son mínimas y creo que en bastantes acuerdos podemos llegar a compromisos, seguramente. Hay que dejarse del griterío y creo que Juanma Moreno es una persona que cree en eso, lo acaba de demostrar en Europa y ese debe ser el camino a seguir. Ya está bien de gritar y del “Tú más”. Mire, este año estuve en el Congreso de los Diputados como invitado en una Sesión de Control al Gobierno, en la tribuna, y aquello deja mucho que desear. No escuché en ningún momento que alguien dijera cómo se solucionan las cosas o cómo vamos a colaborar para desatascar un problema. Antes de llegar al Congreso hay que hacer la mili de concejal de pueblo…

Un ejemplo podría ser el acuerdo entre la Junta y el Gobierno para solucionar el problema del agua en Doñana.¿Está contento con ese pacto?

Bueno, yo tengo mi opinión personal sobre aquello. Es cierto que había que llegar a un acuerdo y se ha logrado. Faltaban 10 millones de euros que los puso la Diputación, pero yo iría un paso más. Creo que es necesario quitar la presión al acuífero, que Doñana siga siendo esa joya protegida, pero creo también que hay que pensar en los sectores productivos. Igual que se le da a los productores dinero por repoblar las tierras que ya no son de regadío, se le puede dar si lo hacen plantando cultivos de secano para seguir protegiendo el Parque pero a la vez creando empleo y riqueza. El viñedo ha sido lo que ha protegido Doñana siempre, es un producto de nuestra tierra, no gasta agua y crea trabajo no sólo en el campo sino en toda la cadena de distribución. Además, conservamos los vinos del Descubrimiento.

En 2026 está prevista la celebración de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. ¿Qué papel tendrá La Rábida?

Pensamos que no sólo debe ser un espacio donde crecer de aquí a América y al revés. Debemos ser un «think tank» para mejorar y convertir a Huelva en un punto de unión con América para llevar conocimiento a un lugar y a otro del Atlántico. La Rábida debe tener su papel de relevancia con reuniones y ponencias aunque se desarrolle en Madrid.