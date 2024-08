Almería clama contra los «constantes» cortes de luz

Han pasado unos días desde el último incendio en un centro de transformación eléctrico en Almería, concretamente el ubicado en el barrio capitalino de El Puche. Sin embargo, los cortes de luz que sufren los vecinos de esta y otras poblaciones de la provincia se producen «día sí y día también», dejando «durante muchas horas» sin suministro a vecinos que «pagan religiosamente su factura cada mes», como manifestó José García, de la Asociación de Vecinos la Traíña. «En pleno verano, con temperaturas altísimas, nos vemos en una situación que no pueden escudar en los enganches ilegales», manifestó este residente en Pescadería afectado.

Junto a decenas de vecinos tiene que aprender a vivir sufriendo incidencias continuas en el suministro mientras cumplen con sus recibos. «No es un problema de pobreza energética, nosotros somos gente humilde pero cumplimos y la empresa responsable tiene que garantizar de la misma forma nuestro acceso a la electricidad», aseguró García, que sale diariamente a las calles para exigir a las administraciones que «trabajen de verdad en la solución de este problema y demuestren que estan con los ciudadanos y no con otros intereses».

«Es evidente que estos cortes afectan a todo: a los aires, a las neveras, los alimentos, a los comercios e incluso a algunas personas que trabajan también desde casa», señaló al respecto la presidenta de la asociación de vecinos Ohana de El Puche, Carmen de la Calle. Tras «más de ocho años» denunciando la misma situación que ofrece estos días Pescadería, reconoció que «el barrio ha mejorado mucho y no son tan continuos los problemas» eléctricos, si bien incidió en «la incertidumbre, el miedo de no saber si vamos a tener un nuevo apagón próximamente». «Las administraciones no pueden mirar a otro lado y tienen que tomar cartas en este asunto con agilidad», apreció de la Calle.

Pero la suministradora eléctrica relaciona los enganches ilegales a la corriente y, más concretamente, los relativos a las plantaciones de marihuana, con estas incidencias del servicio; porque sobrecarga de potencia activa las protecciones de los centros de transformación y provoca interrupciones de suministro. José Manuel Revuelta, director general de redes de Endesa, avisó de «la magnitud de un problema que no cesa», que supone «un riesgo de sobrecarga eléctrica» para «los operarios que intervienen en los incendios y las reparaciones que provoca», así como para «los vecinos que conviven en el entorno».

La filial de Redes de Endesa, e-distribución, ha detectado en los últimos seis meses nueve fraudes eléctricos al día en Almería, alcanzando los 1.589 expedientes, de los que 130 proceden de plantaciones de marihuana, pero que suponen un 48% del total de la energía consumida de forma ilícita. Por ello, el director de redes explicó que «estos enganches influyen muy directamente en la calidad del suministro en zonas de alta concentración» y tienen «una reincidencia muy alta», ya que «prácticamente estamos acabando con uno cuando se produce otro» para los mismos objetivos.

De esta forma, aunque desde la compañía eléctrica «reiteramos nuestra voluntad de colaborar con todas las administraciones y agentes implicados para buscar soluciones a este problema que tiene un importante impacto en la sociedad», no pueden garantizar que acaben los apagones.