Localizan sin vida a Geraldine, la mujer desaparecida en septiembre en Chirivel, Almería

El Ayuntamiento de Chirivel (Almería) ha confirmado este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de Geraldine, la mujer de 73 años que permanecía en paradero desconocido desde el pasado 17 de septiembre tras desaparecer en la pedanía de El Contador.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado publicado en redes, el cadáver ha sido localizado esta mañana en la autovía A-92, concretamente a la altura del kilómetro 80 en sentido Vertientes, una información que ha sido trasladada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La mujer, de nacionalidad británica y con discapacidad cognitiva, desapareció hace más de dos meses tras salir de su domicilio vestida con un pijama y chanclas. Desde entonces, se habían organizado numerosos dispositivos de búsqueda con la participación de la Guardia Civil, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), unidades caninas y medios aéreos, sin éxito hasta la fecha.

El Ayuntamiento de Chirivel ha expresado su “más sincero pésame” a la familia y allegados en estos momentos de “enorme dolor”, y ha pedido el “máximo respeto” para los familiares de la fallecida.

Asimismo, la corporación municipal ha agradecido el trabajo y la dedicación mostrada durante estas semanas por los efectivos de Guardia Civil, Protección Civil, 112, Infoca, Bomberos y Policía Local de municipios vecinos, así como a los voluntarios que participaron intensamente en las labores de rastreo.

El alcalde de la localidad, José Torregrosa, ha explicado a EFE que el hallazgo se ha producido en el kilómetro 80 de la autovía, en sentido Vertientes, en una zona profunda de la cuneta donde la crecida de la hierba tras las lluvias había dificultado la visibilidad, impidiendo que el cadáver fuera detectado en los numerosos rastreos a pie y en helicóptero realizados anteriormente.

Con ropa oscura coincidente con la que llevaba la mujer en el momento de su desaparición, el cuerpo ha sido encontrado por los trabajadores de mantenimiento de la vía. Según el regidor, aunque falta la confirmación oficial de la autopsia y las pruebas de ADN, "no hay duda" de que se trata de la vecina británica desaparecida hace más de dos meses.

Torregrosa ha señalado que la principal hipótesis apunta a un accidente, posiblemente una caída o desorientación que llevó a la mujer hasta esa zona de difícil acceso visual, aunque será la investigación judicial la que determine las causas exactas del fallecimiento.