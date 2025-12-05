Conmoción en Garrucha (Almería) tras la muerte violenta de un niño de 4 años

Conmoción en Garrucha. Una mujer y su actual pareja han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella, un niño de 4 años llamado Lucas, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del pasado miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha, según informaron a Efe fuentes cercanas a la investigación. Fuentes del Ayuntamiento de Garrucha explicaron que, sobre las 22:30 horas, se recibió aviso de la desaparición de un menor y se activó una búsqueda por parte de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

Las fuentes próximas a la investigación añadieron que fue la tía de la mujer quien dio aviso de la desaparición del niño porque la madre le envió un mensaje en el que le decía que lo había abandonado en una caseta de la playa de Garrucha. El alcalde, Pedro Zamora, precisó que fue el padre biológico del menor quien acudió a interponer la denuncia por desaparición, lo que desencadenó un dispositivo de búsqueda urgente.

La Guardia Civil localizó el cadáver del niño con evidentes signos de haber sufrido una muerte violenta en una zona rocosa de la playa y poco después detuvo a la madre y a un hombre que es su actual pareja y no es el padre del menor. Pasadas las once de la noche, apenas una hora después de la alerta, los agentes localizaron el cuerpo sin vida en una zona rocosa junto al antiguo cargadero de mineral, situado ya en el límite con el término municipal de Mojácar, detalló el regidor.

El municipio de Garrucha guardó un minuto de silencio en memoria de Lucas, durante un acto institucional en el que el abuelo materno responsabilizó a la pareja de la madre de lo ocurrido, tras la detención de ambos.

Centenares de vecinos, autoridades y familiares se concentraron a las 13:00 horas a las puertas del Ayuntamiento, donde las banderas ondean a media asta con crespón negro, para expresar su repulsa por el crimen.

Al finalizar el acto, el abuelo del menor tomó la palabra ante los medios para defender la inocencia de su hija, detenida por la Guardia Civil junto a su actual compañero sentimental.

El abuelo aseguró que la madre, una joven de 21 años de origen sudamericano que se encuentra actualmente embarazada, «quería mucho a su hijo».

En su intervención, señaló directamente al otro arrestado como el inductor de los hechos: «Ese hombre con el que vivía la llevó a hacer unas cosas que no eran».

Los dos detenidos, aunque estaban empadronados en Garrucha, donde la madre había trabajado en un quiosco de la zona, al parecer residían actualmente en la vecina localidad de Vera. Fuentes de la investigación detallaron que el hombre tiene vigente una orden de alejamiento de la mujer.

«Ver el cuerpo de un niño tan pequeño cuesta mucho. No me quise acercar, pero estamos todos hechos polvo», confesó el primer edil, quien acudió al lugar del hallazgo y que describió el estado de «mazazo» en el que se encuentra la localidad. La Subdelegación del Gobierno en Almería ratificó la naturaleza violenta de la muerte del pequeño Lucas.