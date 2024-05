Amador Recio, director del Hotel Ribera de Triana: "Con la reforma vamos a revitalizar el barrio"

Amador Recio dirige el Hotel Ribera de Triana, inmerso desde mediados de mayo en unas obras de ampliación y remodelación integral. Este empresario charla con LA RAZÓN sobre este nuevo proyecto y cómo va a impactar en Triana, uno de los barrios más turísticos de la capital hispalense.

¿En qué consiste la reforma?

Es un tratamiento integral del hotel, no solo lo vamos a arreglar, también lo vamos a ampliar. Vamos a crear 13 habitaciones más, pasando de 137 a 150. También habrá espacios nuevos elevando una planta del hotel. En esa nueva planta estará el nuevo bar de copas, restaurante con vistas panorámicas, solarium, piscina en superficie y zona de cóctel para unas 150 personas. Todavía está en fase inicial, cerramos el 15 de mayo para iniciar las obras y la intención es que podamos reabrir el hotel a finales de enero.

¿Qué supondrá para el barrio de Triana?

Con esta reforma integral del hotel vamos a aumentar la visibilidad del barrio. Queremos hacer un hotel no solo para el cliente de fuera, sino también para el sevillano y el trianero. Será un espacio con diseño mejorado, más bonito. En el atrio, que es un espacio abierto, vamos a hacer cambios estéticos con dos islas flotantes, con un árbol en superficie y un bar. Estos cambios revitalizarán el barrio de Triana, le darán sonoridad y contribuirán a que siga conociéndose más si cabe.

¿Cuál es el modelo de turismo que propugna?

Lo primero, es que en el turismo no todo vale, hay que cumplir la legalidad. Hay muchos apartamentos turísticos ilegales y eso va en detrimento y perjuicio del cliente, porque, aunque sea una oferta más barata, es insegura. Aparte de eso, está el tema de la masificación. El turismo hay que ajustarlo, pero eso no significa que haya que ponerle trabas. Significa organizar los flujos de gente, los accesos, el transporte... y eso tiene que ir de la mano de la ciudad. El turismo es nuestra primera industria, pero no debemos morir de éxito.

¿Qué opina de la tasa turística?

La tasa turística da mucho que hablar... al final la pondrán, pero hay que organizarla bien y asegurarse que el dinero que genere se destine a asuntos turísticos porque se supone que es para compensar los prejuicios que pueda generar a la ciudad esta industria. Luego hay un problema añadido: los que están de acuerdo con la tasa con las agencias de viaje, el sector del transporte, los guías, etc., porque ellos no tienen que cobrarla. Quienes cobra este impuesto son los hoteles y el turista cree que nos lo quedamos nosotros, cuando lo único que hacerlo es recogerlo para entregarlo a la ciudad. El cobrar esta tasa nos obliga a los hoteles a tener doble contabilidad y peor imagen porque el cliente cree erróneamente que le estamos subiendo el precio de su habitación.

Habéis presentado al Ayuntamiento un proyecto para darle un nuevo uso a la plaza Diputado Eugenio Ales, ¿qué respuesta os han dado?

Esa plaza está infrautilizada, por allí no pasan los vecinos porque está en malas condiciones, con suciedad, desperfectos e indigencia. Para darle un nuevo queremos construir allí un parking, que de servicio a todo el barrio y beneficie no solo al hotel, también a los establecimientos de la zona y a los vecinos y visitantes. Cuando José Luis Sanz era alcaldable visitó Triana y le presenté este proyecto. La idea le gusto, además cumple con su plan Sevilla aparca, ya que sería un microparking de 200 plazas abierto a la ciudad.

¿Considera que no hay suficientes plazas de parking en Triana?

No hay suficientes. El parking de la Torre Pelli tiene 3.000 plazas, pero está al otro lado de la carretera y la gente cuando viene a Triana no quiere aparcar tan lejos, ni aunque tenga 3 horas gratis. Aquí no da solución y el nuevo parking de la plaza diputado Eugenio Ales contribuiría por partida doble: primero, porque eliminaríamos esa aparte antiestética que presenta la plaza ahora; y segundo, porque daríamos solución a los negocios y vecinos del barrio.