Andalucía admite que recurre a la sanidad privada para solventar problemas de capacidad

La consejera de Salud, Catalina García, ha confirmado este martes que la Junta ha recurrido a un nuevo modelo de concierto en sanidad con el sector privado para solventar los problemas de capacidad del sistema público, pero ha negado que esto vaya en detrimento del modelo sanitario público.

"Por mucho que hemos aumentado la capacidad del sistema en cuatro años y medio con más centros, unidades y profesionales no llegamos", ha afirmado la consejera, quien lo ha achacado a que la población envejece y a un déficit de profesionales por las jubilaciones, un problema que el Ministerio no resuelve con mil plazas MIR de una oferta extraordinaria que ha pedido la Junta.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera ha afirmado que con datos objetivos "no se puede decir que Andalucía vaya camino de privatizar su sanidad", ya que no ha dejado de aumentar el presupuesto cada año, las infraestructuras y los profesionales, aunque ha insistido en que hay un déficit de médicos porque no se cubren todos los que se jubilan.

La responsable andaluza de Salud ha entendido el malestar de la población con el funcionamiento de la sanidad, pero ha indicado que la Consejería ya está poniendo en marcha medidas para reducir las listas de espera en los hospitales y, en este sentido, ha avanzado que pronto se publicarán tras más de un año de retraso por problemas técnicos.

También los grandes hospitales públicos han puesto en marcha autoconciertos y ya están trabajando por las tardes y festivos para poder reducir la listas de espera; además están estudiando medidas específicas para "garantizar la accesibilidad" en la atención primaria, donde las citas se alargan unas dos semanas.

Dentro de este plan de choque la Consejería ha optado por un nuevo modelo de conciertos con la sanidad privada y se pasará a un acuerdo marco con empresas, que está dentro de la ley de contratos del sector público, porque permite mayor agilidad, mejores precios y centralizar, según la consejera, que ha confiado en que se obtendrán mejores resultados.

Ha explicado que se trata de un acuerdo con un grupo de empresas privadas para cuatro años, a las que se les concede un plazo de treinta días para que se presenten a la licitación, de la que ya conocen los precios y en la que se valora sobre todo la calidad asistencial, y una vez que están dentro del acuerdo marco están preparadas para cuando el SAS empiece a licitar los conciertos de servicios sanitarios.

En esa fase se abre un plazo de unas dos semanas para que se presenten a la licitación las empresas incluidas en dicho acuerdo marco que quieran concurrir a la licitación de determinados servicios sanitarios.

Este acuerdo marco que el SAS ha sacado a licitación para la contratación del servicio de asistencia sanitaria complementaria para procedimientos quirúrgicos para cuatro años supone 533 millones y para pruebas diagnósticas asciende a 201 millones.

El porcentaje de gasto de sanidad destinado a conciertos en la privada ha rondado el cuatro por ciento desde 2017 y con la llegada al poder del PP en 2019 se mantuvo en esos niveles, salvo en 2022 que alcanzó el cinco por ciento, ha expuesto la consejera.

García también se ha referido al retraso en la actualización de la bolsa de trabajo del SAS y ha señalado que se trabaja para cambiar el sistema para que se actualice cada cuatro meses en vez de cada año, aunque actualmente lleva cerrada sin actualizar varias años.

Por ello, ha pedido disculpas a los afectados y ha informado de que en 2024 se actualizará la bolsa del SAS cada cuatro meses en las categorías más importantes.

Vacunación

La Consejería de Salud prevé administrar 2,2 millones de dosis de vacunas de la gripe y de la nueva variante que circula del covid-19 en la campaña de vacunación que arrancará el 16 de octubre para los mayores de sesenta años, aunque desde el 9 de octubre se vacunará a los mayores de 85 años, en residencias de mayores y de discapacitados y al personal sanitario y socio-sanitario.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Sanidad, Catalina García, ha explicado que las vacunas previstas suponen un 7,6 por ciento más que las administradas en la última campaña ya que se ha bajado de 65 a 60 años la vacunación de la gripe y covid.

La campaña de vacunación se llevará a cabo de forma escalonada desde octubre hasta diciembre y la semana pasada ya se han empezado a distribuir en los centros de salud las vacunas, cuyas citas se podrán pedir cuatro días antes del inicio.

En este sentido, Catalina García ha garantizado que cuando empiece la campaña de vacunación la atención primaria estará "normalizada" porque ya habrán vuelto de las vacaciones los profesionales y ha recordado que también se vacunará contra el neumococo.

Como en la campaña anterior, Andalucía empleará las vacunas de gripe tetravalentes, es decir, que cubren las dos cepas A y las dos cepas B del virus, por lo que son las más completas actualmente y, con ello, las que pueden aportar mayor protección y fiabilidad.

Por su parte, las vacunas disponibles de covid-19 para esta campaña incluyen la variante circulante predominante actualmente en España (Ómicron XBB.1.5).

La vacunación contra la gripe y el covid-19 se hará de forma escalonada y, así, desde el próximo 9 de octubre recibirán la doble vacunación las personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad; la población general de 85 años o más; y el personal de centros sanitarios y sociosanitarios, de residencias y centros de discapacidad.

Asimismo, recibirán la vacuna de la gripe los estudiantes en prácticas de centros sanitarios y sociosanitarios, de residencias y centros de discapacidad; y la población infantil entre 6 y 59 meses (ambos inclusive) que acudan a citas de vacunas de calendario.

A partir del 16 de octubre, recibirán vacunación de gripe y covid-19 las personas de más de 70 años, la población infantil de 6 meses o más, y los adultos con patologías de riesgo, grandes dependientes y sus cuidadores profesionales, así como las embarazadas.

Desde ese mismo día también recibirán la vacuna antigripal los niños de 6 a 59 meses, ambos inclusive, a los que se incluyó por primera vez la campaña pasada y se ha alcanzado una tasa de vacunación del 46 %.

La siguiente fase comenzará el 30 de octubre y a partir de entonces recibirán la doble vacunación los mayores de 60 años; otros grupos profesionales, como los cuerpos y trabajadores de granjas, ganaderos o veterinarios; y personal de instituciones penitenciarias.

La última fase se realizará a partir de diciembre, cuando recibirán la doble vacuna los convivientes en el hogar con personas de 60 años o más o personas de riesgo.

En cuanto a la cobertura de la campaña antigripal 2022-2023, en Andalucía se vacunaron más del 70 % de los mayores de 65 años; el 46 % en población infantil de 6 a 59 meses, siendo la primera vez que se incluían en la vacunación sistemática; el 81,3 % en embarazadas; y el 50,6 % en profesionales sanitarios y sociosanitarios, un porcentaje bajo en este último colectivo, según la consejera.

Desde el 3 de octubre a finales de abril se administraron 1.953.383 dosis, lo que supone 206.662 más que la campaña 21-22, siendo el año que más dosis contra la gripe se administraron en la historia de Andalucía.