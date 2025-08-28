Buscan a un hombre con alta vulnerabilidad desaparecido en Sevilla

La Guardia Civil busca a un hombre de 46 años con alta vulnerabilidad desaparecido en Mairena del Aljarafe (Sevilla), del que no se sabe nada desde el pasado domingo, 24 de agosto. Fuentes de la investigación han informado de que se trata de José Manuel Moray González, que necesita una medicación que no se llevó con él.

Mide 1,65 metros, tiene complexión delgada, cabello castaño y ojos negros, además de llevar gafas graduadas y tener varios tatuajes en la espalda, y el antebrazo.

Los investigadores han pedido que cualquier información sobre su paradero se comunique urgentemente.