La Fundación Cajasol y el Real Ciencias Rugby Club renuevan su acuerdo

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol y Rafael Monserrat de la Paz, presidente del Real Ciencias Rugby Club, han firmado un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo del deporte como herramienta educativa y social. Este acuerdo, que se mantiene desde hace varios años, refuerza el compromiso de ambas entidades con la promoción de valores como el esfuerzo, la igualdad y el trabajo en equipo.

Gracias a esta alianza, se pondrán en marcha diversas iniciativas dirigidas especialmente a los más jóvenes, con actividades que combinan la práctica deportiva con la formación en valores. Además, se continuará promoviendo la igualdad de oportunidades a través del deporte, haciendo del rugby un espacio inclusivo y accesible.

Como parte de esta colaboración, el equipo senior del club pasará a denominarse esta temporada “Cajasol Real Ciencias Sevilla”, en reconocimiento al apoyo de la Fundación Cajasol y su apuesta constante por el deporte sevillano.

Desde ambas instituciones se ha destacado la importancia de este tipo de sinergias para seguir construyendo una sociedad más cohesionada, con el deporte como herramienta fundamental para la integración y el desarrollo personal.