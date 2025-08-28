En prisión un detenido como presunto autor de seis incendios forestales en Málaga

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Moonwalker', ha detenido en una playa de Málaga capital a una persona como presunto autor de seis delitos de incendios forestales ocurridos en varias localidades de la provincia malagueña. El arrestado ya está en prisión. Así lo ha dado a conocer el cuerpo armado en un comunicado, en el que detalla que la investigación se inició tras producirse seis incendios desde el 2 de julio hasta el 24 de agosto en zonas de alto valor ecológico de los términos municipales de Mijas, Ojén, Alhaurín de la Torre y tres de ellos en Alhaurin el Grande.

Los incendios fueron catalogados como conatos ya que fueron avistados rápidamente por agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía y extinguidos por personal del Infoca por lo que se evitó que se propagaran y causaran mayores daños, ya que se prendía fuego en zonas cercanas a grandes masas arbóreas y núcleos urbanos. La Guardia Civil inició las gestiones para el esclarecimiento de los hechos, y el equipo de agentes asignados para esta tarea detectaron un patrón en la comisión de los incendios que se producían en horas diurnas y en lugares de difícil acceso.

Como resultado de la investigación identificaron a un individuo que se encontraba por la zona en todos los incendios ocurridos, y hallaron indicios de que presuntamente podría ser el autor de los mismos. Por todo ello, iniciaron las gestiones para su búsqueda y detención, y lo localizaron el pasado domingo 24 de agosto en una autocaravana en la que vivía cuando se encontraba en una zona de playa en Málaga capital.

Tras ser identificado, el individuo reconoció ante los agentes la autoría de los incendios, por lo que fue detenido por seis delitos de incendios forestales. El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión. Esta actuación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga en colaboración con la Brigada de investigación de incendios forestales de agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía.