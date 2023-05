Bruno García: «Solo un gobierno del PP puede propiciar el cambio que necesita Cádiz»

De perfil amable, conciliador y con una visión desacomplejada del futuro de la capital, que entiende más allá de sus fronteras naturales; Bruno García, presidente provincial del PP y parlamentario andaluz, aspira a recuperar el testigo que hace ahora ocho años ‘cedió’ a Kichi una de sus grandes mentoras, Teófila Martínez.

Candidato sobre la campana, licenciado en Derecho y político de vocación y pasión, el alcaldable popular esgrime el “diálogo y el entendimiento” como armas fundamentales para “liderar el cambio” y sacar a la ciudad “de la gran dejadez que padece”. A la espera del 28-M, su candidatura, que inquietó lo justo a sus rivales a la Alcaldía, sigue sumando apoyos, “también de votantes de perfiles de izquierda”, lo que lo sitúa como candidato destacado a lograr el apoyo mayoritario de los gaditanos. Lo de gobernar, quizás no dependa de él solo.

Cumplido el primer ‘round’ de la campaña, ¿qué sensaciones le transmite la calle?

Lo que estoy viendo es mucha ilusión y una gran receptividad de los gaditanos por lo que representa y propone nuestra candidatura. Complicidad que nos llega desde perfiles muy diferentes y bajo el convencimiento unánime de que la ciudad precisa de un cambio.

¿También de perfiles de izquierda?

Sí, así es. Gente con sensibilidad de izquierdas que en esta ocasión, consciente de la necesidad de ese cambio urgente para Cádiz, me transmite que me va a votar.

Me refiero a personas que saben que las políticas de Kichi han sido posibles gracias al PSOE y, por tanto, conocedoras de que el único y verdadero cambio llegará con un gobierno del PP.

Entiendo que no le está yendo tan mal ese calificativo de “moderado” que, en algunos casos con cierta sorna, le atribuyeron nada más conocerse su candidatura.

Hay gente que su forma de hacer política es el enfrentamiento y hay otra forma, que es la que yo practico. La de Juanma Moreno, que es la del diálogo, buscar soluciones y procurar el encuentro. Forma de hacer política que, por otra parte, es la que está demandando la sociedad y que, además, estoy convencido de que es la más idónea cuando, como es mi caso, lo que se pretende es solucionar los problemas de la gente.

¿La contrapone frontalmente a la de Kichi y su gobierno?

Es obvio que a lo largo de estos años Cádiz ha sufrido un gobierno que ha apostado por enfrentar a los colectivos con la ciudad. Y lo ha hecho no por el interés de los gaditanos, sino para crear bandos. Yo lo que quiero es todo lo contrario. Mi intención es liderar un gobierno que se caracterice por el diálogo, el encuentro y la participación. Eso, exactamente, es la moderación, con o sin sorna.

Usted ha hablado de dejadez de la ciudad, ¿a qué aspectos se refiere y cómo la va a afrontar si gobierna?

Solo hay que dar un paseo por Cádiz y, sobre todo, escuchar a sus vecinos para constatar esa dejadez en cuestiones tan importantes como la limpieza, la seguridad, etc. De ahí que, si alcanzó la Alcaldía, impulsaré tres fases de actuación muy claras. La primera, de carácter urgente, consistirá en un plan de choque en materia de mantenimiento, iluminación, limpieza y seguridad; que no será fácil, ya que habrá que actuar en toda la ciudad y al mismo tiempo. La segunda estará destinada a generar en los próximos cuatro años un progreso evidente y visible en la ciudad; que tendrá que ver con aspectos como el fortalecimiento de la cultura, de lo social, etc. Y, por último, este mandato también tiene que servirnos para repensar algo tan crucial como dónde queremos que esté Cádiz en los próximos 25 años, hasta 2050. Algo que tenemos que abordar desde una perspectiva de Bahía.

¿Cómo piensa hacer esto último?

No hay otra forma que de la mano de los ayuntamientos vecinos, independientemente del color que sean. Pero también con la Universidad, Zona Franca, Autoridad Portuaria, etc. En definitiva, tenemos que poner las bases del futuro con todos los agentes que tienen que ver con el desarrollo de este espacio. El concepto de Bahía es algo que siempre ha estado ahí, sobre la mesa, y yo quiero reactivarlo con el resto de ayuntamientos para que podamos complementarnos los unos a los otros; sin perder la esencia de lo que es cada municipio.

La vivienda se antoja fundamental para hablar del futuro de la capital, que ha visto como parte de su gran valor, los jóvenes, se han tenido que marchar a otras localidades, ¿qué plantea?

Así es. Por eso yo propongo tres soluciones. La primera pasa por ejecutar el Plan de suelo y vivienda existente, el que ha hecho el actual gobierno y no ha ejecutado. Gobierno que tiene un ritmo de construcción de viviendas de ocho al año, cuando los de Teófila Martínez era de cien.

La segunda se centra en revisar y hacer un nuevo PGOU para, en colaboración con la Junta de Andalucía y respetando los espacios de zonas verdes, buscar más zonas para nuevas viviendas. Y la tercera vía es rehabilitar en el casco histórico, comprando y, desde la legalidad, expropiando fincas que estén en ruinas para construir nuevas viviendas. Algo, por otra parte, fundamental para que el casco histórico, como pretendemos, acoja a más familias.

Si hablamos de impulsar el desarrollo económico, ¿por qué sectores va a apostar?Por un lado, creemos que la cultura tiene una gran capacidad de generar progreso. Hablamos de industria cultural en la ciudad.

Por otra parte, hay una segunda gran línea de trabajo, que es la economía azul.

Esta ha demostrado que es capaz de generar empleo y, con el Parque Natural de la Bahía como gran herramienta, se puede crear actividad en favor de todos los municipios de la Bahía.

Por último, ¿cómo cree que debe ser el alcalde que necesita Cádiz para los próximos cuatro años?

El más cercano, el que genere más progreso y el más social. No veo otra manera de hacer política y ser un buen alcalde. Ese es mi compromiso.