La Matriz de Almonte cierra una romería "muy positiva" tanto en cultos como en afluencia

La Hermandad Matriz de Almonte ha hecho este miércoles un balance "muy positivo" de la Romería del Rocío 2025, tanto por el desarrollo de los cultos y actos, como por la respuesta masiva de fieles y peregrinos que han vivido este Rocío Grande con especial intensidad, marcado por la celebración del Año Jubilar que celebra la Iglesia.

“Ha sido una romería profundamente vivida, muy participativa y llena de momentos compartidos en fraternidad”, ha expresado el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, a través de un comunicado, en el que adaptación ha querido subrayar el carácter excepcional de este Rocío al ser el Santuario templo jubilar de la Diócesis de Huelva en este Jubileo.

"La presencia del mensaje del papa León XIV, la Misa de Pentecostés en el paseo marismeño o la ampliación del recorrido de la procesión de la Virgen han sido hitos que nos dejan una Romería para el recuerdo”, ha destacado.

Entre los momentos más destacados, la misa pontifical de Pentecostés reunió a la familia rociera en el paseo marismeño, en un nuevo enclave para esta cita destacada que ofreció una imagen "imponente" de la devoción rociera, con la marisma de Doñana como telón de fondo.

La eucaristía fue presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y contó con la participación de los simpecados de las 127 hermandades filiales y, de manera excepcional por el Jubileo, también con los de las 22 hermandades agregadas.

Durante la misa, se leyó una carta de León XIV, que trasladó su cercanía espiritual a todos los rocieros y peregrinos.

El momento más esperado, la procesión de la patrona de Almonte, comenzó a las 02:42 horas de la madrugada del Lunes de Pentecostés y concluyó a las 12:32 horas del mediodía, con un recorrido que se prolongó durante casi diez horas.

Desde la Hermandad Matriz se ha destacado el trabajo de coordinación llevado a cabo por los servicios del Plan Romero, agradeciendo expresamente la implicación de todas las administraciones públicas, cuerpos de seguridad, efectivos sanitarios y hermanos colaboradores, cuyo compromiso ha sido clave para que todo transcurriera con normalidad.

La Hermandad Matriz regresó ayer, siendo la última en abandonar la aldea.

El simpecado volvió a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, acompañado por la comitiva de la Hermana Mayor de esta Romería, Isabel María Díaz, al filo de las 23:00 horas.

Desde la Matriz no han hecho ninguna referencia a lo ocurrido durante la procesión cuando la imagen no se detuvo ante el Simpecado de la hermandad de Villamanrique, cuyo origen se encuentra en la peregrinación extraordinaria de la filial sevillana, la más antigua de las 127, el pasado febrero cuando no habría respetado las normas establecidas para que los Simpecados entren en el Santuario.