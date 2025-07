Europe en Sancti Petri: una cuenta atrás cargada de energía, nostalgia… y mucho arte andaluz

La nostalgia se convirtió en electricidad pura anoche, cuando el legendario grupo sueco Europetomó el escenario con la precisión y la potencia que los catapultó a la fama en los años 80. Puntuales como un reloj, los acordes iniciales de su espectáculo comenzaron a retumbar a las 22:30 horas, desatando la ovación por parte del público, mayoritariamente conformado por fans que crecieron al ritmo de himnos como The Final Countdown y Carrie.

Bajo el cielo estrellado del verano gaditano, el grupo sueco Europe ofreció anoche un concierto electrizante en el Concert Music Festival de Sancti Petri. Aunque el recinto no llegó al lleno absoluto, quienes asistieron vivieron una velada memorable cargada de clásicos, emociones y hasta simpáticos guiños locales por parte de un Joey Tempest pletórico.

Europe en Sancti Petri La Razón

Desde el primer tema, quedó claro que Europe no ha perdido ni un ápice de su energía escénica. Joey Tempest, carismático líder de la banda, desplegó su inconfundible voz con una fuerza sorprendente, moviéndose con soltura y complicidad sobre las tablas, mientras John Norum arrancaba vítores con cada solo de guitarra cargado de distorsión y nostalgia.

Una escenografía cuidada y un sonido impecable crearon el ambiente perfecto para revivir la época dorada del hard rock melódico europeo. Desde el primer tema, quedó claro que la banda -con más de tres décadas a sus espaldas- sigue en plena forma. La actuación, de apenas una hora y veinte minutos, fue un concentrado perfecto de hard rock melódico, donde no faltó ninguno de sus grandes éxitos.

Europe en Sancti Petri La Razón

Carrie, Rock the Night, Superstitious y, cómo no, el esperado cierre con The Final Countdown, sonaron con fuerza y precisión, acompañados por un público que no dejó de corear cada estribillo. La voz de Tempest, que está a punto de cumplir 62 años, sigue intacta, con esa mezcla de potencia y lirismo que lo convirtió en uno de los frontman más carismáticos de los 80. Y si algo demostró anoche, además de su talento vocal, fue su simpatía natural.

Joey Tempest, envuelto en la bandera de España que le ofreció un fan La Razón

"¡Qué arte!", exclamó entre canción y canción, arrancando risas y aplausos. En varias ocasiones saludó con un cómplice “¿Qué pasa, pisha?”, lo que terminó de ganarse al público. Incluso mencionó con cariño a “Cádiz, Chiclana y toda Andalucía”, dejando claro que, más allá de su historia con los estadios europeos, también sabe cómo conectar con la cercanía del sur español.

Europe en Sancti Petri La Razón

El repertorio estuvo cuidadosamente seleccionado para no dejar fuera ninguno de los himnos que marcaron a toda una generación. Puede que el auditorio no estuviera abarrotado, pero eso no impidió que la noche se convirtiera en una fiesta del rock ochentero.

Con más de 30 años de carrera, Europe sigue siendo un ejemplo de fidelidad a su sonido y conexión con sus seguidores. Anoche, en una cita que quedará grabada en la memoria colectiva de los asistentes, los suecos no ofrecieron simplemente un concierto: entregaron un pedazo de historia viva del rock.