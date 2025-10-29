Sociedad
En libertad con cargos la trabajadora acusada de maltrato a menores en una guardería de Jerez
Fue la propia directora del centro la que interpuso la denuncia
La trabajadora de la guardería privada de Jerez de la Frontera (Cádiz), que está acusada de maltratar a cinco menores, ha quedado en libertad provisional con cargos tras pasar a disposición judicial este pasado martes, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.
La mujer fue detenida ayer martes por la Policía Nacional y pasó ese mismo día a disposición judicial para declarar, decretándose su libertad provisional con cargos. En principio, y a la espera de lo que se determine durante la fase de instrucción de la causa, se investiga un delito contra la integridad moral.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez, en funciones de guardia, ha acordado como medida cautelar la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del centro educativo y de los cinco menores que inicialmente han sido identificados como posibles víctimas de estos hechos. Durante su comparecencia en sede judicial, la mujer detenida se acogió a su derecho constitucional a no declarar.
Además, el juzgado ha puesto los hechos en conocimiento de la Delegación de Educación por las posibles medidas administrativas que se pudieran adoptar.
Tal y como han contado fuentes policiales, la educadora llevaba 20 años trabajando en esta guardería y fue la propia directora del centro la que interpuso la denuncia tras tener indicios de actos de maltrato a varios menores de la guardería.
Tras observar situaciones "extrañas" con menores llorando y actitudes sospechosas, desde la dirección se aplicaron medidas para recabar posibles pruebas, con la colocación de cámaras ocultas. Estas fueron las que habrían grabado a la trabajadora maltratando a estos niños y niñas. Ante esto, el centro de educación infantil decidió despedir a la mujer.
La Policía Nacional de Cádiz, a través de su Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), ha sido la encargada de recoger la denuncia e iniciar la investigación.
La Junta de Andalucía ya explicó ayer que la guardería es un centro adherido a la administración andaluza para cuestiones relativas a bonificaciones a padres, y que no se tiene competencia en materia de contratación de personal ni del propio funcionamiento del centro.
