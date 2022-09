Margarita Robles apunta a 2027 para abrir la base logística de Córdoba

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este viernes que “es posible” la puesta en funcionamiento en 2027 de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba, toda vez que ha adelantado que “otras ciudades andaluzas habrá inversiones en materia de defensa”.

Así lo ha manifestado la ministra en el transcurso de su participación en un foro informativo organizado por el Grupo Joly en Sevilla al ser preguntada si 2027 es una fecha razonable para poner en funcionamiento la base.

“Yo creo que sí porque va a ser un cambio absolutamente espectacular. La base logística, que va viento en popa, es el mejor ejemplo conjunto entre las administraciones, priorizando la modernización de las fuerzas armadas y también la ciudadanía de Córdoba”.

Ha añadido que “es un proyecto de Córdoba, de Andalucía, y un proyecto de futuro, de creación de puestos de trabajo, de innovación, de tecnología”, al tiempo que ha añadido que en esta materia “no se puede improvisar, y, por tanto, en 2027 y si pudiera ser en 2026″.

“Si hay algo que digo siempre es que hay que hay que ser muy serios. Si yo le dijera ahora que en 2024, no me creería nadie, no sería verdad, pero si digo que en 2027 es porque tanto el Gobierno andaluz, como el Ayuntamiento de Córdoba, como el Ministerio sabemos que eso es posible, y lo más importante, que se va a hacer”.

Cuestionada sobre por qué se eligió Córdoba, Robles ha señalado que “el criterio más importante es porque teníamos unidades militares muy cerca de Córdoba”, con la situación de Cerro Muriano y la “facilidad de localización”.