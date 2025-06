Un estudio dice para el 80% de los universitarios "cuando la mujer dice no, en el fondo quiere decir sí"

Un estudio de la Universidad de Córdoba sobre la percepción del alumnado universitario de las agresiones sexuales en contexto de ocio revela que el 80 % de los participantes en el mismo consideran que "cuando la mujer dice no, en el fondo quiere decir sí".

La encuesta se ha realizado a más de mil estudiantes de todas las titulaciones de la Universidad de Córdoba y ha sido dirigido por las investigadoras Mercedes Osuna y María Isabel Amor, según los datos presentados este martes.

Para Mercedes Osuna el que el 80 % de los encuestados considere que "cuando la mujer dice no, en el fondo quiere decir sí" supone que esta frase que creía totalmente desterrada en el siglo XXI, la alarme "porque va directamente en contra de lo que es el consentimiento".

"Si no entendemos lo que es el consentimiento en su estado más simple, qué podemos pensar de lo demás" y ha incidido en que hay un alto porcentaje de "personas universitarias, la ciudadanía futura, que siguen pensando que, si las mujeres se drogan y beben, son responsables de lo que les pueda pasar. Es un factor muy preocupante que hay que corregir", ha insistido.

El cuestionario parte de una revisión de la literatura y de investigaciones anteriores de autores especialistas en esta materia, y aborda una serie de dimensiones a través de 64 ítems, todos relacionados con la percepción del alumnado, la opinión y las conductas concernientes a la agresión sexual en espacios de ocio.

El objetivo de esta jornada de divulgación ha sido compartir estos resultados con agentes e instituciones que luchan contra la violencia de género, como Policía Local y Nacional o Instituto Andaluz de la Mujer, entre otros, para pensar de forma conjunta pautas para intentar paliar este problema.

"Hay un mensaje que está calando mucho en la sociedad, que a mí me preocupa, y es que las mujeres nos hemos empoderado y les podemos dar muchos problemas a los hombres, de tal manera que hay padres que les dicen a sus hijos que tengan mucho cuidado, ya que por cualquier cosa te pueden denunciar", ha explicado Osuna, "y ese mensaje es incorrecto. El mensaje correcto es que una persona bebida o drogada no está en pleno uso de sus facultades y, por lo tanto, no tiene capacidad de consentir".

Las investigadoras han hecho un llamamiento a arbitrar fórmulas para impedir el retroceso en los derechos de las mujeres, crear redes de acompañamiento o incluso implantar soluciones como la pulsera centinela, que detecta sustancias en las bebidas para prevenir la sumisión química.