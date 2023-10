¿Funciona realmente el bilingüismo en las escuelas?

Un estudio de la Universidad de Córdoba asegura que las familias andaluzas no tienen las mismas oportunidades que en otras comunidades autónomas para acceder a las enseñanzas bilingües.

El estudio, según un comunicado de la Universidad de Córdoba, pone de manifiesto que el acceso a la enseñanza bilingüe en primaria en Andalucía está marcado por una serie de factores geográficos, sociales y económicos, que impiden a las familias elegir un centro bilingüe en igualdad de oportunidades.

Así, factores como la zona de residencia, el nivel económico de la familia o la posibilidad de ir a colegios públicos, concertados o privados son los que acaban limitando las oportunidades de acceder a un centro bilingüe.

Si una familia del Polígono Sur de Sevilla, por ejemplo, quisiera elegir este tipo de educación para sus hijas o hijos, no podrá hacerlo fácilmente, ya que ninguno de los ocho centros que ofertan primaria en su zona es bilingüe, indica el comunicado.

Según el estudio, publicado en la revista Language and education, la desigualdad está marcada, además, por dos decisiones político-administrativas. Por un lado, el carácter voluntario de los programas de enseñanza bilingüe y, por otro, el modelo de asignación escolar.

El carácter voluntario implica que son los centros los que deciden si adherirse o no a ese programa, lo que "de por sí da pie a la posible generación de desigualdades entre el alumnado en una cuestión tan importante como el aprendizaje del inglés".

En cuanto al modelo de asignación escolar, ante un exceso de demanda de solicitudes en un colegio, la Administración Pública interviene a través de las denominadas áreas de influencias, una delimitación territorial que otorga mayor puntuación para entrar a un centro si la familia reside en la misma área de influencia en la que se encuentra el colegio.

Con estas dos características del sistema educativo andaluz, el equipo investigador ha estudiado, mediante análisis cartográficos y estadísticos, la distribución de los centros de educación primaria de los 29 municipios de Andalucía de más de 50.000 habitantes.

De esos municipios, los investigadores analizaron una serie de factores que podrían influir en la desigualdad: si los centros escolares eran o no bilingües, la titularidad del centro (público, concertado o privado), el área de influencia, el nivel económico de la población que vivía dentro del área de influencia o la distancia entre los centros, entre otros.

En base a esos factores, la investigación encontró que la variable que más condiciona el acceso a la enseñanza bilingüe es la titularidad del centro. Los centros públicos ofertan en mucha menor medida esta enseñanza que los concertados o los privados.

De hecho, en los 29 municipios estudiados, sólo el 34% de los centros públicos ofertaban enseñanza bilingüe, mientras que en los centros concertados el porcentaje alcanzaba el 72 %, y en los privados el 62%, dato que no tiene en cuenta los Centros Internacionales que no entran dentro del sistema educativo andaluz y no están regulados por la legislación española.

El estudio forma parte de una investigación más amplia financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación en la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 bajo el título “Equidad y educación bilingüe (español-inglés) en contextos decuasi-mercado escolar. Estudio sobre el caso andaluz” (EQUIBIL).

En el estudio han participado el investigador del Área de Sociología de la Universidad de Córdoba Alberto Álvarez de Sotomayor, el investigador de la Universidad Pablo de Olavide Juan Miguel Gómez Espino y Ricardo Barbieri, antiguo alumno del Grado en Educación Primaria de la UCO.