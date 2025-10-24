La Mezquita de Córdoba expone su pan de autoprotección ante las catedrales de Europa

La Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, ha expuesto su plan de autoprotección que sirvió para mitigar los efectos del incendio que se produjo en el monumento el pasado 8 de agosto ante el XIV Congreso Internacional de Catedrales Europeas que se celebra en Pisa (Italia).

El encuentro, organizado por la Opera della Primaziale Pisan bajo el lema "La conservación del arte sacro, vehículo de reevangelización", reúne a especialistas de nueve países en representación de veinte catedrales europeas, junto a expertos y responsables de instituciones dedicadas a la conservación y restauración del patrimonio histórico y artístico.

El objetivo es compartir experiencias en torno a la gestión, los estudios científicos, la arquitectura y la preservación del valioso patrimonio cultural de las catedrales europeas.

Durante su intervención en el Congreso, el deán presidente del Cabildo de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva García, presentó el Plan de Autoprotección y Salvaguarda de la Mezquita-Catedral de Córdoba, en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la UNESCO tras el incendio registrado en agosto.

En su intervención, explicó el sistema integral de detección y extinción de incendios, considerado por la UNESCO como modelo de referencia para edificios históricos que presentan características y riesgos similares.

Por su parte, durante la mesa temática dedicada a "Redescubrimientos, interpretaciones, tecnologías e innovación en la conservación del arte sacro", el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade presentó el proyecto del nuevo centro de acogida de visitantes de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que llevará por nombre 'Patio de San Eulogio'.

Rodríguez Frade explicó las características del nuevo centro, que incorporará recursos tecnológicos avanzados para acercar al visitante la historia, evolución constructiva y valores universales del monumento, un proyecto que se concibe como un espacio innovador, orientado a la divulgación patrimonial mediante herramientas digitales inmersivas y sistemas de interpretación interactivos. EFE

