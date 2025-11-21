Muere una niña de dos años tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera

Una niña de dos años de edad ha fallecido este jueves tras caerle encima un muro de una azotea de un edificio de la localidad cordobesa de Fuente Palmera.

El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha informado en un comunicado de que el suceso ha tenido lugar sobre las 17.10 horas cuando se ha recibido el aviso de un familiar que alertaba del derrumbe de un muro de metro y medio en un edificio de dos plantas y que una menor de dos años de edad había quedado atrapada.

Hasta el lugar se trasladaron de inmediato efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y también se ha avisado a Bomberos de La Carlota, aunque finalmente no han tenido que intervenir en el siniestro.

Según fuentes de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, la niña de dos años ha fallecido en el lugar del siniestro y no se pudo hacer nada para salvar su vida.