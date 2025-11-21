El Festival de Cine Premios Lorca comienza este viernes con un homenaje a Antonio Resines y un concierto

El Festival de Cine Premios Lorca inaugura su sexta edición este viernes en el Auditorio Manuel de Falla de Granada con la entrega de su galardón de honor al actor Antonio Resines y un gran concierto de la Banda Municipal de Música dedicado a la música de cine bajo la dirección de Ángel López Carreño.

Según ha informado la organización en una nota de prensa, esta edición, que se celebra del 21 al 29 de noviembre, convertirá a la ciudad en un epicentro cultural en el que confluyen música, cine, creación y talento. A la gala de apertura asiste la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, según han informado desde el consistorio granadino.

Como cada año, han detallado desde el Festival de Cine Premios Lorca, el certamen reúne una programación que destaca por su amplitud y su vocación de acercar al público tanto obras consagradas como nuevos nombres de la cinematografía, manteniendo vivo su compromiso con la cultura cinematográfica del sur de Europa.

En el concierto inaugural la Banda Municipal de Música de Granada recorrerá algunas de las bandas sonoras más icónicas de la historia del séptimo arte, desde 'Lo que el viento se llevó' hasta 'La La Land', evocando a grandes compositores como Ennio Morricone, John Williams o Hans Zimmer.

En cuanto al galardón a Resines está previsto que sea entregado por el también actor Jorge Sanz. La velada contará también con una amplia representación de personalidades del ámbito cultural, institucional y cinematográfico.

Junto con el director del festival, Jorge Onieva, está previsto que asistan, entre otros, el delegado de Turismo y Cultura de la Junta en Granada, David Rodríguez, y el director de Área de Negocio de CaixaBank, José Javier Rivas, así como numerosos empresarios del tejido económico de la ciudad y figuras destacadas del ámbito artístico y cultural.

En la segunda jornada, este próximo sábado, la programación comenzará a las 10,00 horas en el Hotel Meliá con el taller profesional 'Disfruta del casting', impartido por las directoras de casting Natalia Ajero y Sofía Siveroni.

Pensado para actores y actrices que deseen perfeccionar su desempeño en pruebas interpretativas, el taller propone dos jornadas de trabajo intensivo en las que los participantes grabarán diversas escenas, recibirán indicaciones individualizadas y afrontarán situaciones similares a un casting profesional.

El objetivo es "reforzar la seguridad, mejorar la naturalidad ante la cámara y potenciar las herramientas interpretativas necesarias para afrontar procesos de selección con solvencia". A partir del mediodía, los Cines Megarama del Centro Comercial Neptuno acogerán varias sesiones dedicadas al talento emergente y a la producción local.

Las proyecciones comenzarán a las 12,00 horas con una selección de cortometrajes granadinos en clave de comedia, seguida a las 12,30 horas por una muestra de cortos de animación que destacan por su diversidad temática y técnica. Por la tarde, a las 16,00 horas, se ofrecerá una nueva sesión de cortometrajes granadinos que reúne obras de sensibilidad variada y profundo arraigo creativo.

La jornada culminará a las 18,00 horas con la presentación del largometraje 'La reina de España', dirigido por Fernando Trueba y protagonizado por Penélope Cruz, Antonio Resines, Jorge Sanz, Santiago Segura, Loles León y Rosa María Sardá.