Cruces de Mayo de Córdoba 2023: guía completa

Las Cruces de Mayo son una festividad de carácter popular que se celebra tradicionalmente la primera semana de mayo. En ella, hermandades, asociaciones de todo tipo y peñas adornan sus cruces y participan en un concurso, donde se reparten varios premios. Las Cruces es la fecha más esperada del mayo cordobés, pues sus calles del Casco Antiguo se llenan de color y de música y es una excusa perfecta para bailar y disfrutar con familia y amigos.

Las primeras cruces de mayo que montaron los cordobeses se remontan al arranque del siglo XX. Se trataba de un evento con un cariz popular que servía para unir dos vertientes algo antagónicas, pero perfectamente solubles en este ocasión. Por un lado, era una fiesta que servía para anunciar la llegada de la primavera y, por otra parte, se fundía con la religiosidad. No en vano, la cruz es un símbolo eminentemente cristiano. En el caso de su peculiaridad en el mes de mayo, significa el triunfo de Jesucristo sobre la muerte.

La fiesta, aunque conserva su ausencia, ha ido evolucionando con los años. Al principio no se montaban en la calle, si no en los patios y eran los vecinos de los encargados también de adornarlas normalmente con las flores que había en los patios. No fue hasta 1953 cuando, debido a su gran popularidad, se trasladaron a los exteriores. Entonces surgió la competitividad entre todos aquellos que las montaban y arrancó el concurso. En esa primera edición del certamen, cruces y patios participaban unidos y la organización ya corrió a cargo del Ayuntamiento. Sin embargo, solo un año después, en 1954 ya eran independientes.

Una vez conocidos los aspectos más relevantes de este festejo y sus orígenes, solo toca disfrutarlo. Esta es la guía completa para poder vivir con todo su esplendor las Cruces de Mayo 2023.

Fechas

Las Cruces de Mayo se celebran, como cada año, el último fin de semana de abril. Por tanto, para este 2023 darán inicio el 27 de abril y concluirán el lunes 1 de mayo, festivo por ser el Día del Trabajador. En cuanto a las horas que estarán abiertas, será de 12.00 a 2.00 horas de manera ininterrumpida, aunque de 17.00 a 20.00 horas no podrán poner música. El 1 de mayo el horario será de 12.00 a 17.00 horas.

Ubicaciones

Asociación Alcázar Viejo (Torre de Belén)

Asociación Cáritas (Samuel de los Santos Gener)

Asociación Colega Córdoba (plaza de España)

Asociación Cordobesa de Amistad con los niños y niñas saharauis (calle Escañuela)

Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral (Dolores Ibárruri)

Asociación Cordobesa para la Integración de Niños Border Line (El Carmen)

Asociación Cultural Abades (Plaza de Abades)

Asociación Cultural Córdoba solo hay una (Plaza Elies Nahmias)

Asociación Cultural Los Quintos (Bulevar de Hernán Ruiz)

Asociación de Vecinos de Cañero (calle Párroco Bartolomé Blanco)

Asociación de Vecinos La Medina (plaza Jerónimo Páez)

Asociación Huerta del Rey (calle Cairuán)

Asociación Nuestro Padre Jesús de la Salud (Plaza de la Magdalena)

Asociación Paraíso Arenal (AvenIda Rocío Dúrcal)

Asociación Promisión Villarrubia (Villarrubia)

Asociación San José Obrero (Poeta Antonio Gala)

Asociación Sonrisa de Lunares (plaza del Potro)

Casa de Sevilla (Ronda de Andújar)

Club Figueroa (Plaza de la Marina)

Club de Matrimonios La Unión (Calle Bilbao)

Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno (plaza del Padre Cristóbal)

Hermandad Cristo de las Penas de Santiago (plaza de San Andrés)

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído (plaza Flor de Olivo)

Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas (Calle Zarco)

Hermandad de Nuestro Padre Jesús de los Reyes (plaza de San Agustín)

Hermandad de la Expiración (plaza de Santa Marina)

Hermandad de la Merced (calle Pedro Gámez Laserna)

Hermandad de la Misericordia (Plaza de San Pedro)

Hermandad de la Oración en el Huerto (plaza Tierra Andaluza)

Hermandad de la Paz (Bailío)

Hermandad de la Quinta Angustia (Bulevar Plaza Colón)

Hermandad de la Sagrada Cena (calle José Dámaso Pepete)

Hermandad de la Sangre (plaza Cardenal Toledo)

Hermandad de la Santa Cruz en el Calvario (plaza de La Lagunilla)

Hermandad de la Santa Faz (plaza de la Compañía)

Hermandad de la Sentencia (plaza de San Nicolás)

Hermandad de los Dolores (Capuchinos

Hermandad del Buen Suceso (plaza Poeta Juan Bernier)

Hermandad de la Buena Muerte (Plaza San Ignacio de Loyola)

Hermandad del Calvario (plaza de las Cañas)

Hermandad del Císter (plaza Cardenal Toledo)

Hermandad del Cristo del Amor (avenida de Fray Albino)

Hermandad del Descendimiento (Jardines del Rocío)

Hermandad del Huerto (Compás de San Francisco)

Hermandad del Prendimiento (María Auxiliadora)

Hermandad del Resucitado (Plaza Conde de Priego)

Hermandad del Socorro (Plaza del Socorro)

Hermandad del Santo Sepulcro (Triunfo San Rafael)

Hermandad del Vía Crucis (plaza de la Trinidad)

Nuestra Señora de la Regla (plaza de la Magdalena)

Peña Amigos La Viñuela (Avenida de la Viñuela)

Peña cultural Los Quijote (calle Baena)

Peña Los Emires-Hermandad del Cristo de Gracia (Calle Queso)

Concurso

Con respecto a los premios del concurso cabe destacar que, el primer lugar recibirá una cuantía de 2.000 euros, frente a los 1.200 euros que se otorgaron en 2019. El segundo lugar recibirá un premio de 1.260 euros, cuantía que anteriormente se situaba en 900 euros; y el premio del tercer lugar otorgará una cantidad de 960 euros, que antes se situaba en 700 euros. Además, las mejores cruces que participen (hasta un máximo de 45) podrán recibir una cuantía de 700 euros por su estética y montaje.

El jurado también tendrá la potestad de conceder tres premios adicionales por cada una de las tres modalidades (casco histórico, zonas modernas y recintos cerrados). En concreto se otorgarán dos premios de 300 euros y uno de 200 euros. No obstante, se debe recordar que, si el jurado considera que no se han alcanzado los niveles de calidad exigidos para obtener alguno de los premios, estos no serán concedidos.