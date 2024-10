La dependencia hoy es un «caos» y ayer ardía en un «infierno»

¿Susto o muerte? Hoy, sólo cinco días antes de Halloween, CC OO ha convocado manifestaciones en la capitales de provincia para reclamar un cambio en la «nefasta» gestión de la dependencia, un derecho que trae por la calle de la amargura a la Junta de Andalucía. Pero en la actualidad, con el PP, y también en el pasado, con el PSOE en San Telmo. Se trata de una reivindicación justa, que cuenta con el apoyo de toda la oposición, incluido el grupo Vox. No es de recibo que haya personas que fallezcan esperando recibir una ayuda que es un derecho así reconocido por ley, pero tampoco debe tener una solución fácil, como pensaba Juanma Moreno. El presidente en 2018 prometía acabar con la espera de miles y miles de andaluces y del «infierno» de entonces se ha pasado solo al «caos». No es necesario que se pellizquen.

Las personas que mueren sin recibir atención ya no votan. Lo hacen sus familiares, pero ¿quién piensa en verse en una situación como esa siendo joven o estando bien de salud? Son los menos. Mientras tanto, las administraciones confrontan por la financiación y por los agravios que supone que el Estado ayude más a unas comunidades que otras. La Junta defiende que aporta siete de cada diez euros invertidos desde 2019. Es decir, que el Estado ni se acerca a la mitad que sería lo que se deduce de la ley y su desarrollo.

La cuestión es que la gente se echará hoy a la calle porque hay miles de personas esperando más de 600 días a que se tramiten sus solicitudes y el Gobierno andaluz se ha estampado con un cambio de sistema que tendrá, si es que lo tiene, resultados a medio plazo. Y sin encima se reduce la aportación económica...

«Es curioso que quienes dicen que hay un caos en la dependencia gobernaron en esta tierra», dijo ayer la consejera de Inclusión Social, Loles López, que recordó que «en 2016 los días de espera eran de 2.271, 3 años y medio de espera para poder obtener la dependencia, y gobernaba el que mañana –por hoy– encabeza las manifestaciones”». En 2015 «el número de personas que estaban en lista de espera eran 200.000» y durante 13 años «la subida precio/hora para sostener el sistema fue cero, por tanto, estaba el sector en quiebra» y «la subida precio plaza para mantener la residencias no solo fue cero, sino que en 2016 le quitaron literalmente el dinero», añadió López.

«Si ahora, porque estamos en 609 días, encabezan esa manifestación diciendo que la dependencia es un caos, pues nos dejaron un auténtico infierno; hay que tener sangre fría y el rostro duro, para encima encabezar mañana eso con lo que dejaron aquí», agregó, al tiempo que explicó que se está aplicando un procedimiento nuevo y que al volcar los datos del anterior al actual han encontrado 1.851 personas que llevan más de 1.000 días esperando: «Yo tenía la opción, como han hecho otras comunidades, de archivar esos expedientes, pero no lo he hecho y sabía que no hacerlo era que subiera el número de días, pero son personas».

«Quien mañana encabeza la manifestación habla de estadísticas, yo hablo de personas, las he atendido y es más, si siguen apareciendo personas con esa espera, esta que está aquí las va a seguir atendiendo; que sigan hablando de cifras y de estadística, que yo voy a seguir atendiendo a las personas, esa es la realidad», concluyó la consejera onubense.

La espera media nacional se sitúa en 329 días y el plazo legal establecido es de 180 días. El propio Juan Espadas se ha implicado en la protesta y participó el jueves en un foro en el que, con el título «Cuidar y sostener nuestro sistema de servicios y prestaciones por dependencia en Andalucía», animaba a «alzar la voz»