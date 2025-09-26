La empresa es la institución en la que más se confía en Andalucía

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) presentó el Informe Especial Edelman, el mayor estudio en ámbito global que evalúa la confianza de la sociedad en las empresas, presentando datos que avalan que las empresas son la institución en la que más se confía frente a cualquier otra, alcanzando el liderazgo en credibilidad y compromiso.

«Los datos reflejan el duro trabajo que realiza la empresa y pone de manifiesto un logro: la empresa genera confianza, la sociedad confía en ella», indicó el presidente de CEA, Javier González de Lara. «La sociedad confía en la empresa, en su ética, en su competencia, en su liderazgo. En CEA estamos convencidos de que la confianza no es un destino, sino un camino, por lo tanto, el reto ahora es seguir fortaleciéndola», subrayó.

Patricia Ochando, Head of Strategy en Edelman España, expuso los datos en clave regional, que muestran que el 64% de los andaluces confía en que las empresas harán lo correcto y el 77% confía en que su empleador actuará adecuadamente. «Los andaluces confían plenamente en las empresas y el estudio muestra que los indicadores de esta comunidad autónoma superan a la media nacional en todos los parámetros analizados», indicó. «En particular, la figura de “mi CEO” concentra un nivel de confianza muy elevado, lo que puede estar asociado a un liderazgo próximo, visible y coherente», indicó.

«El informe afirma que las empresas han sabido adaptarse y liderar en tiempos de incertidumbre y son consideradas una institución fundamental para la sociedad», aseguró González de Lara, quien apuntó que en un entorno que se tiende a fragmentar, la sociedad andaluza cree que las empresas tienen capacidad «para ejercer un rol estabilizador y facilitador de cohesión social».

El 65% afirma confiar en que las empresas harán lo correcto para que la introducción de las nuevas tecnologías y la innovación en la sociedad esté bien gestionada y sean seguras, comprensibles, accesibles y beneficiosas para la sociedad. Y el dato aún se eleva cuando hace referencia a la figura del empleador directo, con ocho de cada diez andaluces.

El encuentro concluyó con una mesa de debate liderada por el periodista y consultor Juan Carlos Blanco y que contó con Luis Miguel Pons, de Grupo MAS; María Angeles Cordero, de Horse, y Patricia Ochando, de Edelman, en la que se compartieron visiones y experiencias.