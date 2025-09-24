Adiós a los pasillos oscuros: el nuevo gadget de IKEA que soluciona tu casa por menos de 10 €

La vida cotidiana está llena de pequeños momentos en los que la tecnología puede hacer una gran diferencia. Desde sistemas de calefacción que se regulan solos hasta altavoces inteligentes que responden a nuestra voz, la domótica ha dejado de ser un lujo para convertirse en parte del día a día de miles de hogares. Hoy, la comodidad ya no se mide solo en metros cuadrados o en diseño: también en cómo los espacios se adaptan a nuestras rutinas y necesidades.

Dentro de este escenario, las soluciones de iluminación han cobrado protagonismo. No es casualidad: la luz puede cambiar por completo la sensación de un hogar. Pero hasta hace poco, muchos sistemas inteligentes eran caros o complicados de instalar. IKEA ha decidido romper con esa barrera y, fiel a su filosofía de diseño democrático, apuesta por dispositivos que cualquiera puede colocar en casa sin necesidad de herramientas ni grandes presupuestos.

Luces que se encienden cuando más lo necesitas

El complemento perfecto para la vida familiar IKEA

El Vallhorn es la última incorporación a esta tendencia: un sensor de movimiento inalámbrico que, por solo 9,99 €, promete hacer la vida diaria más sencilla, segura y cómoda para toda la familia. Su funcionamiento no puede ser más simple: basta con colocarlo en una esquina, sobre una estantería o en medio de la pared y, cuando detecta movimiento, las luces que elijas se encenderán automáticamente.

Esto significa decir adiós a buscar el interruptor en la oscuridad con las manos llenas o a pasillos tenebrosos para los niños antes de dormir. Y gracias a que funciona tanto en interiores como en exteriores, también puedes colocarlo junto a la puerta de entrada para que el porche se ilumine cuando llegues a casa.

Flexible, económico y fácil de instalar

El dispositivo permite conectar hasta 10 luces a la vez, creando un efecto en cadena de iluminación acogedora de una habitación a otra. Además, tiene dos modos: diurno o nocturno, y puedes ajustar la luz para que permanezca encendida un minuto o cinco minutos, según te convenga.

Lo mejor es que no necesitas cables ni taladros. Viene con cinta adhesiva de doble cara para instalarlo en segundos, perfecto para quienes viven de alquiler o no quieren complicarse con instalaciones complejas. Funciona con dos pilas AAA recargables (no incluidas) y su diseño minimalista y mate se integra fácilmente en cualquier decoración sin llamar la atención.

Una solución simple, accesible y funcional que, una vez la pruebas, te preguntarás cómo pudiste vivir sin ella.