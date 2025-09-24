El independentismo radical estalla por la presencia de un símbolo español en una jornada de "castellers" en Tarragona

El independentismo ha estallado en las redes sociales, por culpa de la presencia de una pulsera con la bandera española en el brazo de un “casteller”. Ocurrió en la fiesta mayor de Santa Tecla, en Tarragona.

Tras el correspondiente tuit de denuncia, el primer comentario fue “qué asco”. El segundo, “toda esa gente que está favor del charnego, ¿pensaría lo mismo si alguien va a bailar la jota con la bandera catalana? Cada uno con sus tradiciones, ésta es una tradición catalana, nuestra, sobra mucho esta bandera. No hace falta esta provocación”.

Y así siguen los “mensajes”, tipo “está bien que fichen a extranjeros, estos de Vilafranca, ¿no?”. En el mismo tuit, se cuela algun mensaje de comprensión y apoyo al “casteller", pero domina la ira.

El pasado 14 de septiembre, en Tarragona se celebro el día del primer domingo de fiestas de Santa Tecla. En cierto modo, la cita castellera más destacada que marca el calendario después del 30 de agosto, Sant Fèlix.

En la plaza de la Font coincidían tres de las colles que estuvieron en la cita vilafranquina y se añadían, también, unos Niños de Tarragona con ganas de dar un paso adelante después de los últimos tropiezos.