Alcaraz - Báez, en directo hoy: primera ronda del ATP 500 de Tokio 2025

Carlos Alcaraz y Sebastián Báez protagonizarán un duelo de alto nivel en la primera ronda del torneo ATP 500 de Tokio, donde el español enfrentará a un rival reconocido por su solidez al resto.

Alcaraz llega al torneo en un momento excelente, tras lograr triunfos importantes y con la intención de consolidar su posición como número 1 del mundo. El duelo entre ambos se plantea como una prueba de resistencia — tanto para quienes sirven como para quienes devuelven—, donde la capacidad para sostener rallies largos y neutralizar el saque rival será clave.