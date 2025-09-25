Directo
Alcaraz - Báez, en directo hoy: primera ronda del ATP 500 de Tokio 2025
El número uno del mundo comienza su gira asiática con la ambición de sumar un título que hasta ahora nunca ha conquistado y en el que defiende 500 puntos ATP
Carlos Alcaraz abre su participación en el ATP 500 de Tokio 2025 con el objetivo claro de defender su posición como número 1 del mundo, tras recuperar el lugar al ganar el US Open. Con una ventaja de 760 puntos sobre su inmediato rival, Jannik Sinner, el murciano encara una fase final de calendario exigente que incluye torneos clave como Shanghái, París-Bercy y las ATP Finals en Turín. En Tokio, donde se enfrentará en primera ronda a Sebastián Báez, el murciano quiere comenzar con fuerza esta gira asiática en la que defiende 500 puntos del pasado año en Pekín, tratando de consolidar su dominio y mantener con firmeza la cima del tenis mundial.
Última hora del Alcaraz - Báez, en directo hoy: primera ronda del ATP 500 de Tokio 2025, en vivo online
El mensaje de Jimmy Connors
El estadounidense dijo en su podcast Advantage Connors que los jugadores más jóvenes del circuito "van a tener que mejorar" mucho para colocarse a la altura de Alcaraz y Sinner en los próximos meses: "Los jóvenes van a tener que mejorar, y lo digo con todo el respeto, porque sino solo vamos a tener duelos entre Carlos y Jannik".
Un duelo de alto nivel
Carlos Alcaraz y Sebastián Báez protagonizarán un duelo de alto nivel en la primera ronda del torneo ATP 500 de Tokio, donde el español enfrentará a un rival reconocido por su solidez al resto.
Alcaraz llega al torneo en un momento excelente, tras lograr triunfos importantes y con la intención de consolidar su posición como número 1 del mundo. El duelo entre ambos se plantea como una prueba de resistencia — tanto para quienes sirven como para quienes devuelven—, donde la capacidad para sostener rallies largos y neutralizar el saque rival será clave.
¡Todo preparado!
Carlos Alcaraz disputará su partido frente a Sebastián Báez en la primera ronda del torneo de Tokio (ATP 500). La cita es de segundo turno, por lo que está previsto que comience alrededor de las 10:30 de la mañana (hora local).
¡COMENZAMOS!
Bienvenidos a este minuto a minuto del partido entre Alcaraz y Báez.
