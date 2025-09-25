Precio de la luz hoy, jueves 25 de septiembre, por horas: cuándo evitar encender el horno

Sensible descenso en el precio de la luz mayorista. Según el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio fijado para este jueves 25 de septiembre de 2025 es de 79,40 euros por megavatio hora (MWh).

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este jueves 25 de septiembre?

Como suele ser habitual, será entre las 21:00 y las 22:00 horas el momento más caro del día, con el megavatio hora (MWh) llegando al techo de 175,01 euros. Debido a esta razón, mejor evita encender el horno para hacer la cena, o prográmalo antes.

Y es que el momento más barato del día se producirá a mediodía, entre las 14:00 y las 15:00 horas, con un precio del megavatio hora de 20,10 euros. Además, el valle es ancho: en realidad, entre las 10:00 y las 18:00 horas son buenos momentos para consumir electricidad, ya que en esos momentos el precio del MWh está por debajo de 55 euros.

Precio de la luz por horas hoy, jueves 25 de septiembre