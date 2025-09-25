Directo
Real Oviedo - Barcelona, en directo hoy: jornada 6 de LaLiga EA Sports
El conjunto de Paunović busca una victoria vital para alejarse del descenso, ante el Barça que se mantiene invicto en esta campaña
Última hora del Real Oviedo vs FC Barcelona, en directo hoy: jornada 6 de LaLiga EA Sports, en vivo online
Bajas de ambos equipos
El FC Barcelona afronta el duelo sin Lamine Yamal (lesión pubis), Gavi (operado de menisco, baja hasta febrero), Ter Stegen, Balde y Fermín López. Oviedo tampoco dispondrá de Fede Viñas (sanción), Ovie Ejaria, Nacho Vidal y Álvaro Lemos por lesión.
Historial de enfrentamientos oficiales
La última vez que el Oviedo derrotó al Barça fue en enero de 2001 en el Camp Nou por la mínima, con Paunović como titular. El balance histórico favorece ampliamente al conjunto culé con 42 victorias por 24 de los asturianos y 10 empates.
Últimos resultados
Los asturianos vienen de caer 1-0 frente al Elche y el Barcelona goleó 3-0 al Getafe con doblete de Ferran Torres y un tanto de Dani Olmo. Las diferencias goleadoras refuerzan el favoritismo azulgrana en la previa.
Luis de la Fuente responde con contundencia a Flick por la lesión de Lamine Yamal: "No me interesa"
El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó este jueves que no siente presión por la consideración de la Roja como favorito al título en el Mundial, sino que tiene "la responsabilidad de ilusionar a un país". A su vez, esbozó una sonrisa cuando fue consultado por las palabras del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, sobre... (Seguir leyendo)
3 curiosidades sobre este duelo
Todo listo para un gran duelo en Asturias
La expectativa crece en Oviedo mientras la afición azul y los visitantes llegan al estadio Carlos Tartiere, con capacidad para 30.500 espectadores. Es el primer enfrentamiento liguero entre ambos equipos en más de veinte años, lo que añade carácter histórico al choque.
El Barça defiende su gran arranque de temporada
El club catalán llega al encuentro como uno de los grandes protagonistas del inicio liguero, instalado en la segunda posición de la tabla con 13 puntos y una racha invicta en las cinco primeras jornadas. Bajo la dirección de Hansi Flick, el equipo blaugrana ha desplegado un juego ofensivo contundente, sumando cuatro victorias y un solo empate, con una destacada capacidad goleadora (16 convertidos y solo 3 recibidos). El club ha lidiado con varias bajas clave como Lamine Yamal y Gavi, pero el rendimiento de futbolistas como Ferran Torres y Dani Olmo ha mantenido el nivel competitivo. El entrenador alemán continúa confiando en los canteranos y fichajes recientes, señalando la profundidad del plantel para superar las ausencias y consolidar su candidatura al título.
Real Oviedo busca redención ante el Barcelona
Los azules afrontan la sexta jornada de LaLiga en una situación delicada, marcada por su reciente regreso a la élite y una dinámica negativa en los primeros cinco partidos. El equipo asturiano, dirigido por Veljko Paunović, suma solo tres puntos tras conseguir una única victoria ante la Real Sociedad y encajar cuatro derrotas frente a rivales como el Villarreal, Real Madrid, Getafe y Elche. Esta racha lo ubica en la 17ª posición y aumenta la presión sobre el grupo, especialmente debido a la falta de goles (solo uno hasta el momento). El Tartiere espera que el conjunto demuestre coraje, como remarcó el propio entrenador serbio, en un compromiso de máxima exigencia ante el segundo de la tabla.
Ya tenemos la alineación del Real Oviedo
Ellos son los once elegidos por Veljko Paunović:
- Aarón Escandell (13)
- Lucas Ahijado (24)
- Eric Bailly (2)
- David Carmo (16)
- Rahim Alhassane (3)
- Leander Dendoncker (20)
- Alberto Reina (5)
- Haissem Hassan (10)
- Ilyas Chaira (7)
- Santi Cazorla (8)
- Salomón Rondón (23)
Ya tenemos la alineación del Barcelona
Ellos son los once elegidos por Hansi Flick:
- Joan García (13)
- Eric García (24)
- Ronald Araujo (4)
- Pau Cubarsí (5)
- Gerard Martín (18)
- Marc Casadó (17)
- Pedri (8)
- Dani Olmo (20)
- Raphinha (11)
- Marcus Rashford (14)
- Ferran Torres (7)
El Barça también está ha llegado al Carlos Tartiere
La afición que acompaña al Barça
El Oviedo ya está en su casa
Indumentaria y vestuarios listos
Ya está listo el Estadio Carlos Tartiere
Los convocados del Real Oviedo
Palabras de Veljko Paunović
Los convocados por Flick
Declaraciones de Hansi Flick
FC Barcelona: Último entrenamiento previo al partido de hoy
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Real Oviedo y el FC Barcelona, por la sexta jornada de LaLiga EA Sports. 👋🏻⚽
