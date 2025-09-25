Real Oviedo - Barcelona, en directo hoy: jornada 6 de LaLiga EA Sports

El club catalán llega al encuentro como uno de los grandes protagonistas del inicio liguero, instalado en la segunda posición de la tabla con 13 puntos y una racha invicta en las cinco primeras jornadas. Bajo la dirección de Hansi Flick, el equipo blaugrana ha desplegado un juego ofensivo contundente, sumando cuatro victorias y un solo empate, con una destacada capacidad goleadora (16 convertidos y solo 3 recibidos). El club ha lidiado con varias bajas clave como Lamine Yamal y Gavi, pero el rendimiento de futbolistas como Ferran Torres y Dani Olmo ha mantenido el nivel competitivo. El entrenador alemán continúa confiando en los canteranos y fichajes recientes, señalando la profundidad del plantel para superar las ausencias y consolidar su candidatura al título.