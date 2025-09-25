Asamblea de la ONU, en directo: intervenciones de líderes mundiales y última hora desde Nueva York

El presidente de EE.UU, Donald Trump ha enviado una carta expresando su descontento al secretario general de las Naciones Unidas. En ella exige una “investigación inmediata” acerca del “triple sabotaje” conformado por “tres sucesos muy siniestros” refiriéndose a los problemas con la escalera mecánica de acceso a la sede, el fallo de un teleprompter y los ruidos dentro del salón de sesiones.

Asimismo, compartió su descontento con la organización en su red Truth Social donde ha pedido que los culpables sean detenidos.

Crítica de Trump a la ONU en su red social Social Truth La Razón La Razón

