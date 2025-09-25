Nueva York
Asamblea de la ONU, en directo: intervenciones de líderes mundiales y última hora desde Nueva York
Netanyahu desafía a la comunidad internacional mientras crece el respaldo al Estado palestino
La Asamblea General de la ONU entra hoy en su tercera jornada en Nueva York, marcada por la guerra en Gaza y el creciente reconocimiento internacional del Estado palestino. Ayer, Felipe VI advirtió que Israel tiene derecho a defenderse tras los ataques de Hamás, pero exigió detener “ya la masacre” en Gaza. Este jueves se espera la intervención de líderes clave, entre ellos Mahmud Ridha Abás, presidente de la Autoridad Palestina, quien participará de manera telemática desde Ramala después de que no se le permitiera la entrada a Estados Unidos pese a estar invitado oficialmente. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantiene su rechazo a cualquier posibilidad de un Estado palestino y acusa a la comunidad internacional de ceder ante el “terrorismo”, en una cita que refleja la profunda fractura en torno al conflicto en Oriente Próximo.
Donald Trump: "No me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada"
El presidente de EE.UU, Donald Trump ha enviado una carta expresando su descontento al secretario general de las Naciones Unidas. En ella exige una “investigación inmediata” acerca del “triple sabotaje” conformado por “tres sucesos muy siniestros” refiriéndose a los problemas con la escalera mecánica de acceso a la sede, el fallo de un teleprompter y los ruidos dentro del salón de sesiones.
Asimismo, compartió su descontento con la organización en su red Truth Social donde ha pedido que los culpables sean detenidos.
Arranca la tercera jornada de la Asamblea General de la ONU
La sesión de este jueves comienza en Nueva York con un ambiente cargado por las tensiones en Oriente Próximo. Está prevista la intervención telemática de Mahmud Ridha Abás, que hablará desde Ramala tras no recibir autorización para entrar en Estados Unidos. Su discurso llega en un momento de creciente reconocimiento internacional al Estado palestino, mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insiste en que “no habrá un Estado palestino” y acusa a los líderes mundiales de rendirse ante el “terrorismo”.
