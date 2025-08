Falete: "El día que me retire lo haré con mucha dignidad y no con mis facultades mermadas"

El cantante Rafael Ojeda Rojas, conocido artísticamente como Falete, tiene claro que abandonará la profesión "con mucha dignidad" y no lo hará con las "facultades mermadas", y ha afirmado que lleva treinta años sobre los escenarios por el "amor" hacia la profesión que "lleva en las venas desde pequeño".

Así se ha expresado Rafael Ojeda Rojas (Sevilla, 1978) en una entrevista con la agencia EFE en Ceuta, donde anoche actuó en el marco de las Fiestas Patronales de una ciudad que visitaba por tercera vez en los últimos años.

"Pensando en un futuro, sí es cierto que siempre he tenido algo muy claro y es que el día que me retire lo haré con mucha dignidad y no voy a mostrar mis facultades mermadas, es decir, me quiero retirar no con la voz como cuando tenía veinte años pero sí dejando el listón donde hay que dejarlo para que los que vienen detrás aprendan de buenas maneras", ha dicho.

Falete ha acumulado una larga trayectoria sobre los escenarios "en un contexto donde es difícil mantenerte, pero cuando la cosa se hacen de corazón y tú le pones amor porque amas lo que haces, el resultado siempre es bueno y duradero, no es algo que sea efímero; y mientras Dios me siga dando salud voy a seguir cantando".

En su caso, ha reconocido que el flamenco forma parte de su "ADN" porque "desde casa; tengo la suerte de haber nacido en una familia a la que le ha gustado y le sigue gustando y amando el flamenco".

Fusión del flamenco

Sobre la fusión del flamenco con otros géneros, tan de moda en la actualidad, ha afirmado que "la música es universal y todo lo que se haga desde el respeto, el amor y resulte bien no tiene por qué ser un mamarracho".

Esta diversidad también se daba en su casa, gracias a su padre, Falín -uno de los Cantores de Híspalis-: "Aparte del flamenco en mi casa se oían muchas más músicas, ya que a mi padre siempre ha sido un hombre al que le ha gustado educarme en todos los estilos musicales".

"En mi casa, desde Aretha Franklin a la Paquera de Jerez o Manolo Caracol y Frank Sinatra, es decir, de puntos extremos de uno al otro lado", ha añadido.

El cantante de flamenco y copla pone calificativo a dos nombres de grandes artistas: A Rocío Jurado la considera "irrepetible", y a Isabel Pantoja "única", y de ambas dice que "son dos estrellas".

Entre risas, el artista ha dejado claro que un periodista nunca le ha interrogado por su talla de ropa, pero sí ha puntualizado que le gusta contestar "todas las preguntas, porque soy una persona de la calle y me gusta hablar con la gente, sin tabú y sin miedos, pero siempre desde el respeto".

Redes sociales

El artista, que editó su primer disco en el 2004 con el título "Amar duele", no es amigo de las redes sociales: "Me llevo muy mal porque no las entiendo, me cuesta mucho trabajo poner una publicación, pero sí sé que influyen".

"Las usas en tu profesión para darte promoción y para acercarte un poco a tus seguidores son bienvenidas; pero también está la parte negativa en la que es muy fácil insultar, exponer cosas sin sentido detrás de una pantalla y no dar la cara", ha señalado.

"Lo más bonito que se puede tener es la cercanía, las estrellas deben estar en el cielo, aquí hay que ser humanos", ha dicho a EFE el autor de los álbumes "Puta Mentira", "Copla que nos han matao", "¿Quién te crees tú?", "Sin censura" y "Prefiero ser así".

En lo personal ha dicho encontrarse en un momento "cien; y muchas veces me da hasta miedo decirlo porque cuando la vida te va bien, tienes salud, tu familia está bien y en lo laboral te va genial, te da un poco de temor pero lo más importante es la salud, tengo a los míos cerca de mí y esa esencia de los míos no quiero perderla nunca".

El cantante se encuentra actualmente inmerso en un proyecto en Granada: "Estoy haciendo una colaboración como artista invitado en un espectáculo de flamenco de Manuel Liñán que se titula 'Llámame Lorca', que es una maravilla, y ésto lo compatibilizo con mi gira de conciertos de verano".

"Estoy dando muchas vueltas por España pero feliz de poder estar con el público y de hacer lo que a los artistas nos gusta, que es cantar", ha añadido.