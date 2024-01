González de Lara : «El sector público está hipertrofiado»

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) repasa la actualidad económica de la región, una comunidad autónoma que en 2023 ha consolidado la recuperación post-Covid aunque reconoce que no ha sido un ejercicio homogéneo. Javier González de Lara defiende la necesidad de contar con un sector público más activo y dinámico que tienda la mano y no ponga trabas al sector privado.

¿Cómo ha ido este 2023 en la comunidad andaluza?

Ha sido un ejercicio de consolidación de la recuperación económica, venimos de unos años Covid muy difíciles. Y todo ello con el añadido de un contexto político nacional que tampoco ayuda, amén de numerosas incertidumbres geopolíticas. Ha sido un año en el que por desgracia no se ha hablado de los problemas que preocupan a los ciudadanos. En este año sólo se ha hablado de cheques a pagar a socios de gobierno o cuestiones estructurales como la separación de poderes. Lamentablemente no se ha hablado de cuestiones prioritarias como crear un pacto por el agua, porque tenemos una sequía que puede hacer caer el PIB de manera galopante. Esa falta de pluviometría puede llegar a convertirse en un nuevo Covid.

¿Cuáles son las prioridades a abordar este año 2024?

Sin duda alguna el agua. Las consecuencias de la falta de agua pueden ser realmente catastróficas. También es más que necesario abordar con firmeza el problema de la vivienda: necesitamos liberar suelo, y suelo hay, pero hace falta que los promotores ya sea privados o públicos se comprometan.

¿Es necesario reforzar la colaboración público-privada?

Sin duda. Es fundamental. Plantear esa colaboración público-privado es algo que me genera una enorme melancolía, porque hay casos de éxito importantes pero en materia de inversión pública existe una gran parálisis como consecuencia, entre otros, de la Ley de contratación del sector público que frena ese desarrollo. Habría que evitar la parálisis de proyectos públicos y dejar colaborar al sector privado, y que pueda contribuir a su financiación a través de un sistema de concesiones. Tenemos un serio problema de gestión pública, a partir de un sector público actualmente hiperdimensionado e hipertrofiado con una gran desconfianza hacia el sector privado.

¿A qué se achaca esa desconfianza?

Somos presuntamente culpables de todo. El empresario que va a una oficina pública, y lo digo con el máximo respeto, va en líneas generales bajo sospecha. La declaración responsable que es un gran logro empresarial no sienta bien en el ámbito administrativo. Pero no sólo le pasa al empresario sino al ciudadano, ¿puede haber una mayor falta de respeto para con el ciudadano que necesitar una cita previa para ser entendido por un funcionario público? El Covid ha consolidado una serie de prácticas leoninas y surrealistas.

¿Cómo corregiría ese escenario?

Necesitamos un sector público más dinámico, más activo, que confíe en el ciudadano; pero eso no es culpa de los funcionarios sino de quien los dirige y traslada ideológicamente el mensaje de que yo sector público-Estado tengo que corregir y canalizar la descarrilada vida de los ciudadanos que son presuntamente incumplidores y defraudadores. Y yo Estado, tengo que corregir su vida y para eso tengo una maraña legislativa brutal. Los gobiernos se vanaglorian de la cantidad de normas que anuncian y promulgan, pero cada norma que van a publicar, debería derogar y eliminar otras tres. Estamos sobrados de chatarra legislativa, no podemos soportar más regulación. Las administraciones tienen que ayudar y no poner trabas en el camino, no puedes abandonar al tejido productivo porque entonces hundes la economía.

¿Qué papel ha desempeñado Málaga en ámbito económico en este 2023?

Málaga ha alcanzado este año un dato histórico, prácticamente setecientos mil afiliados a la Seguridad Social. De hecho es la tercera provincia de España que más empresas ha creado, tan sólo por detrás de Madrid y Barcelona; sectorialmente tiene una repercusión importante en sectores como el turismo, que para mí es más que un sector; es una industria poliédrica en la que han crecido todos los indicadores. De hecho se han constatado fenómenos singulares como el hecho de que se está rompiendo la brecha de la estacionalidad. Hoy por hoy es una realidad constatable. Por ejemplo, en el ámbito de las exportaciones, Málaga también cosecha ratios históricos con más de tres mil millones de euros en exportaciones, sin haber sido tradicionalmente una provincia exportadora. A pesar de la terrible sequía que afecta a esta provincia y un sector agroalimentario que lo está pasando muy mal, se ha avanzado en sectores como el inmobiliario, la logística o el transporte.

¿Se ha consolidado ese potencial tecnológico de Málaga?

La Málaga tecnológica ha experimentado un gran revulsivo siendo receptora de grandes empresas internacionales, pero hay un gran caballo de batalla: personal cualificado. Necesitamos muchos perfiles específicos para ramas como las ingenierías o las nuevas tecnologías, son sectores que van a seguir creciendo de manera exponencial en ámbitos como la ciberseguridad. Debemos evitar la fuga de cerebros.

¿Por qué ese motor económico de Andalucía que se le presupone a la provincia no se traduce en el mercado laboral?

A Málaga le va a costar muchísimo crear empleo de manera masiva; no consigue bajar de los dos dígitos en porcentaje de parados y eso es consecuencia del crecimiento de la población activa. Es ésta una tierra de provisión, de oportunidades, crea empleo pero la población crece al ritmo del cinco por ciento.

¿Qué se puede hacer en este contexto?

Sin duda, generar más actividad. A más empresas, más empleo. Si ayudamos a los empresarios en vez de ponerles trabas, en vez de setecientos mil afiliados, podrá haber setecientos cincuenta mil. Con todo, Málaga sigue y seguirá teniendo un gran dinamismo y ha de seguir esa senda de crecimiento para que la economía se termine de recuperar.