Hallan en el mar el cuerpo sin vida de una persona en Almuñécar (Granada)

El cuerpo se encontró flotando en el mar a unos 500 metros de la orilla, en frente del Cerro Gordo

Un Guardia Civil en una imagen de archivo
  • Redacción Andalucía
Creada:
Última actualización:

El cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado ayer en el mar frente a la localidad granadina de Almuñécar (Granada), según ha informado el servicio de emergencias 112 en un comunicado.

A las 19.30 horas del domingo, el 112 recibió la llamada de un particular que alertaba de que había un cuerpo flotando en el mar a unos 500 metros de la orilla, en frente del Cerro Gordo.

Desde la sala coordinadora se movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a Salvamento Marítimo.

Efectivos de Salvamento Marítimo rescataron el cadáver con una embarcación Salvamar y lo trasladaron hasta el puerto.

No han trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso ni sobre la persona fallecida, cuyo cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

