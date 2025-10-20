Sucesos
Hallan en el mar el cuerpo sin vida de una persona en Almuñécar (Granada)
El cuerpo se encontró flotando en el mar a unos 500 metros de la orilla, en frente del Cerro Gordo
El cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado ayer en el mar frente a la localidad granadina de Almuñécar (Granada), según ha informado el servicio de emergencias 112 en un comunicado.
A las 19.30 horas del domingo, el 112 recibió la llamada de un particular que alertaba de que había un cuerpo flotando en el mar a unos 500 metros de la orilla, en frente del Cerro Gordo.
Desde la sala coordinadora se movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a Salvamento Marítimo.
Efectivos de Salvamento Marítimo rescataron el cadáver con una embarcación Salvamar y lo trasladaron hasta el puerto.
No han trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso ni sobre la persona fallecida, cuyo cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.
