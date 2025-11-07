Muere un trabajador al caer desde el tejado de una nave en Maracena, Granada

Un hombre de mediana edad ha muerto este viernes al caer desde el tejado de una nave en Maracena (Granada), según informa el centro coordinador de emergencias 112.

Ha sido minutos antes de las 10:30 horas cuando el 112 recibió un aviso que alertaba de que un trabajador había caído de altura en una nave ubicada en el polígono industrial La Paz de este municipio del área metropolitana de Granada.

Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil, la Policía Local y efectivos sanitarios, que confirmaron la muerte de un hombre.

La Guardia Civil ha activado el protocolo por muerte judicial, mientras que se ha dado traslado del accidente al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección del Trabajo.