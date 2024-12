La IA frena el cultivo ilegal en Doñana

El informe de diciembre de avances en el Marco de Actuaciones para Doñana publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destaca que está en proceso de implementación una herramienta de teledetección basada en inteligencia artificial (IA) que permitirá disponer de datos de cultivos en tiempo real (cada cinco días) y la publicación de cultivo bajo plástico «legal e ilegal» que se prevé tenga un «efecto disuasorio». A finales de septiembre ya se presentó esta herramienta a usuarios y administraciones.

La Confederación Hidrográfica Guadalquivir realiza dos campañas de inspección de cultivos bajo plástico cada año, recurriendo para ello a técnicas de teledetección espacial. Se analizan imágenes correspondientes al otoño, cuando el plástico se está colocando sobre los invernaderos, y a la primavera, cuando la campaña está finalizando.

Esta información, una vez procesada, se cruza con otros datos cartográficos de derechos de riego, declaraciones de la PAC, localización de balsas, etc. En virtud de todos estos análisis se preparan inspecciones. Según el informe publicado el sábado, la superficie invernada se viene reduciendo de forma lenta desde las casi 6.000 has de 2017 a unas 5.496 has en la actualidad.

De los datos obtenidos se calcula que de estas superficies cultivadas, unas 700 has «se sitúan fuera de la superficie agrícola regable, por lo que sobre ellas hay una presunción de ilegalidad, aunque algunas tienen derechos de agua reconocidos legalmente, que motiva las inspecciones que realiza la CHG». Desde la primavera de 2020, la superficie en esta situación se ha reducido muy significativamente, más de un 40%, pasando de 1.225 has a 704.

Por otra parte, explica los técnicos, «existen superficies de cultivo bajo plástico fuera del ámbito territorial del del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana. En la campaña de primavera de 2024, se han localizado mediante técnicas de teledetección 365,92 has (6,99% del total)». Dentro del perímetro del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana existen cultivos de arándanos que no se realizan bajo plástico. Asimismo, la CHG ha estudiado en esta campaña los recintos agrícolas que cuentan con declaración de invernadero en la cartografía SIGPAC de 2024 pero que no han sido identificados por el modelo de teledetección. La superficie total incorporada a partir del SIGPAC ha sido de 1.300,71 hectáreas, lo que supone un 19,91% del total identificado por teledetección.

Pozos ilegales

El informe detalla con respecto al cierre de pozos en procedimientos de ejecución forzosa ha venido acompañado de la ejecución de medidas cautelares de precintado de tomas en el seno de procedimientos sancionadores, cuyo objeto es impedir la continuidad de la infracción (derivación ilegal de aguas). Así, el número total de tomas precintadas cautelarmente a fecha diciembre 2024 asciende en la actualidad a 55; si bien, hay 19 medidas provisionales adoptadas que afectan a invernaderos en los que no se pudo detectar la procedencia del agua de riego. En estos casos la medida cautelar ha consistido en abstenerse de regar.

«La superficie ilegal estimada que riegan estas tomas es de unas 238 ha y el volumen derivado 1,37 hm3/ año», señala el documento oficial. El Gobierno asegura haber cerrado 1.197 pozos (legales e ilegales). De ellos, 171 en los siete últimos meses, pero en su mayor medida son fruto de la sustitución con recursos superficiales del trasvase (Fresno). La Junta viene reclamando que se ejecute el trasvase del Tinto-Odiel-Piedra como solución defintiiva.