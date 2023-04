Investigan un caso de maltrato a una perra a la que partieron el cráneo y tiraron a la basura

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Huelva investiga un presunto caso de maltrato animal en Bollullos Par del Condado tras el hallazgo, por parte agentes de la Policía Local del municipio y del Instituto Armado del puesto del Bollullos, de una perra a la que habían tirado a un contenedor con las patas y las manos atadas, metida dentro de un saco, y que además tenía el cráneo partido.

Así lo ha indicado en un comunicado el Colectivo Animalista del Condado, extremo que ha sido confirmado a Europa Press por la Guardia Civil, que señala que se ha interpuesto una denuncia por estos hechos.

En este punto, el colectivo ha explicado que fueron los propios agentes los que dieron aviso a los animalistas, que se encontraron que con que al animal le habían "partido el cráneo y tirado al contenedor con las patas y las manos atadas metida dentro de un saco para que no se escuchara y tampoco pudiera moverse", subrayando que "lo peor es que quien hizo esto sabía que estaba viva y esperaba que la triturara el camión de la basura".

El colectivo ha indicado que el Seprona "se ha encargado de abrir diligencias y que el caso está denunciado", así como han apuntado que se trata de "una galga, un desecho de la caza a la que han tratado mucho peor que si fuera basura".

Este colectivo se ha hecho cargo del animal y ha solicitado ayuda económica a la ciudadanía ya que "no disponen de remanente" para las facturas veterinarias y esperan que la factura y la hospitalización del animal "será elevada", toda vez que han remarcado que "no podían dejar tirada a la perrita", así como han subrayado que esperan que salga adelante y que llegarán "hasta el final" para que "no quede el delito impune". Los interesados en ayudar podrán encontrar información al respecto en las cuentas de redes sociales del colectivo.