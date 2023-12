Los quintos premios 86.007 y 57.421 tocan en La Antilla

Los números 86.007 y 57.421 sexto y séptimo quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, han tocado en una administración de La Antilla, núcleo costero de Lepe (Huelva) que, con ellos, en los últimos nueve años ha repartido ocho premios de diferentes cuantías --2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora dos en 2023-- siempre emitidos por máquina, aunque, de momento, nunca ha tocado El Gordo.

El 57.421 ha tocado, además de en La Antilla, en tres administraciones de lotería de la capital, en paseo de la Independencia, calle Isla Cristina y en avenida Cristóbal Colón, aunque en esta administración el décimo consignado con este número ha sido devuelto al no venderse, mientras que el de calle Isla Cristina ha vendido un solo décimo. Desde la administración de Cristóbal Colón han subrayado que aunque "no se haya vendido" esto es "una muestra de que la suerte sonríe a la administración". Así, la administración de paseo de la Independencia ha vendido al décimo --no por máquina-- ya que ha realizado "intercambios" de números con otras administraciones de otras provincias de España, por lo que aún desconoce el número exacto de los décimos vendidos, según han indicado a Europa Press.

También ha tocado otro quinto premio en la provincia, concretamente en La Redondela, núcleo de Isla Cristina, que ha vendido el número 1.568, el tercero de los ocho quintos premio, que ha sido cantado a las 10,39 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla y que se ha vendido de manera muy repartida por toda España --38 provincias--. De esta forma, desde la administración de La Redondela, su lotero, Emilio José Martín, ha señalado a Europa Press que, de momento, tampoco saben concretamente cuantos décimos de este número salieron, pero cree "que tan solo ha sido uno", aunque se ha mostrado "muy contento" porque es "la primera vez" que dan un premio de la Lotería de Navidad y "no descarta dar más premios en esta mañana".

El sexto de los quintos premio, el 86.007, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido cantado a las 10,57 horas en el décimo alambre de la cuarta tabla y ha repartido suerte en La Antilla.

Este, junto con el 57.421, suponen dos premios este año y el octavo que esta administración, sita en la avenida Castilla de La Antilla, da en este sorteo desde 2014. Uno de los mayores fue en 2021 cuando repartió 100.000 euros al vender por máquina cinco décimos del número 91.179, el segundo cuarto premio del sorteo de la Lotería de Navidad de ese año. También repartió un cuarto en 2014, un quinto en 2015, otro en 2017 y otro más en 2018, un cuarto en 2019, otro quinto en 2020, entre otros.

En declaraciones a Europa Press, el gerente de la administración, Paco Padilla, se ha mostrado "feliz" de "poder repartir un año más la suerte" y ha deseado que no sean "los únicos que caiga este año", ya que aún quedan más premios por repartir, toda vez que ha enfatizado que espera "poder dar un primer premio" alguna Navidad.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2023 reparte este viernes 22 de diciembre un total de 2.590 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado. Se han puesto en circulación 185 millones de décimos, cinco millones más que el año anterior. Así, la emisión asciende a 185 series de 100.000 números cada una y a 3.700 millones de euros, 100 millones más, de los que se repartirán un 70 por ciento en premios.

En todo caso, se mantiene la cuantía de los premios: el 'Gordo' de Navidad o primer premio, son 4.000.000 de euros a la serie (400.000 euros al décimo); el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo); o el tercero, de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).