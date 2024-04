Los cazadores de Jaén amenazan con movilizaciones: "Es un ataque frontal y directo"

La Federación Andaluza de Caza ha denunciado que la Junta de Andalucía "sigue sin permitir la caza en mano del jabalí con arma larga rayada en la provincia de Jaén pese a autorizarla expresamente en el Decreto-ley de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en la comunidad".

Según la Federación, la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Jaén ha comenzado a denegar las autorizaciones excepcionales para esta modalidad en la provincia pese a que en el decreto de simplificación del pasado mes de febrero se especifica textualmente que “asimismo, en los correspondientes planes técnicos de caza se podrá autorizar la modalidad de caza en mano del jabalí con arma rayada en aquellos cotos del ámbito territorial de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas en Jaén, cuyos planes técnicos lo hubiesen contemplado en cualquier momento”.

Esta actitud por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Jaén -a juicio de la Federación de Caza- "evidencia, una vez más, el desprecio a la actividad cinegética y a las más de 22 sociedades de cazadores de las comarcas de Cazarla, Segura y las Villas y de Sierra Mágina afectadas por un problema derivado de la interpretación subjetiva de los técnicos de dicha Delegación Territorial, pese a que esta modalidad se encuentra reconocida y permitida tanto en el Reglamento de Ordenación de la Caza de 2017, como en el Decreto-ley de simplificación administrativa de febrero de este mismo año".

Esta situación ha vuelto a provocar "malestar e indignación en los más de 15.000 cazadores federados de Jaén, que no descartan emprender movilizaciones y acciones de protesta contra la Junta de Andalucía en Jaén" ante la falta de apoyo e interés por resolver un problema que se prolonga desde 2019 y para el que ya existen soluciones que no se están aplicando. “Tanto la Federación, como los cazadores federados jienenses entendemos esta situación como un ataque frontal y directo al colectivo que no estamos dispuestos a permitir durante más tiempo”, señala José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza, quien informa que ya ha trasladado sus quejas a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, a la que pedirá el cese de los responsables de este agravio contra los cazadores de la provincia de Jaén.