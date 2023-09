La Junta despide a la directora de una residencia de Córdoba por robar 30.000 euros a un anciano

La Junta de Andalucía ha denunciado ante la Policía Nacional y despedido a la directora de una residencia de ancianos en Córdoba, que depende de la administración autonómica, acusada de quedarse con unos 30.000 euros de una persona interna.

En una rueda de prensa, el delegado del Gobierno regional en la provincia, Adolfo Molina, ha explicado que "se ha presentado una denuncia en cuanto se ha tenido conocimiento por una serie de actuaciones de que parecía que estaba habiendo unas transferencias de una residente a cuenta de un familiar de la directora".

Según ha detallado, "en cuanto que eso se ha detectado, el día 24 de agosto, se puso la denuncia el día 25 en la Policía Nacional", a la vez que "se procedió a despedir a la directora y la Policía Nacional inició sus pesquisas", ha apuntado Molina .

Además, ha señalado que "la persona que presuntamente ha hecho estas acciones no ha desmentido, ni ha alegado nada en su defensa", al tiempo que "se inició una investigación para ver si había otros residentes en los que hubiese podido haber alguna anomalía", de modo que "el 14 de septiembre se ponen otra vez en conocimiento de la Policía nuevos datos que se tenían en la investigación interna con los residentes".

Al respecto, el delegado ha resaltado "la celeridad en cuanto a denunciar a la Policía", de modo que "ya se ha dado traslado a la autoridad judicial y hay tribunal designado para el caso", a lo que ha agregado que "habrá que esclarecer todo lo ocurrido".

Ante todo, el delegado de la Junta ha ensalzado "no sólo la colaboración que se tiene, sino que se ha actuado en cuanto que se ha tenido conocimiento y se ha denunciado a esta persona y estos hechos en la Policía".

La segunda denuncia, según ha indicado, se ha puesto tras "detectarse algunas otras anomalías, no tanto de sustracción económica", sino sobre "el número de residentes por los que se estaba funcionando", dado que "había algún dato que no concordaba", de forma que "esta persona presuntamente no estaba actuando como debe", ha advertido Molina, quien ha remarcado que se ha acudido a la Policía y se ha despedido "de inmediato".