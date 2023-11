La llegada de inmigrantes a Almería creció un 43% en el primer semestre de 2023

Europa vive una crisis migratoria sin precedentes. España es puerta de entrada de la inmigración irregular hacia la Unión Europea y durante este año se ha producido una oleada gigantesca. Cada día llegan, de media, unos 500 migrantes a Canarias, que se ha convertido en la ruta más transitada. No obstante, la entrada por Almería también ha experimentado un aumento del tránsito.

Según los datos de la Guardia Civil, el número de personas que alcanzó la costa de Almería a bordo de una patera durante el primer semestre de este año se incrementó un 43,79% con respecto al mismo periodo del pasado año, hasta llegar a los 2.039 inmigrantes en los primeros seis meses del año frente a los 1.418 de 2022.

En total, son 621 personas más las que, en comparación con la primera mitad de 2022, han accedido de manera irregular al territorio español a bordo de una embarcación precaria, con un incremento generalizado tanto de pateras como de personas de manera mensual a partir del mes de marzo.

Por otro lado, la Guardia Civil ha identificado a un menor número de personas por su presunta participación en la introducción irregular de personas en el territorio nacional durante el primer semestre de este año con respecto al mismo periodo del año anterior al anotar un total de 58 «facilitadores» frente a los 76 del años pasado.

«No son mercancía»

Debido a la continua llegada de inmigrantes a Canarias, el Gobierno del archipiélago está desbordado, por lo que se ha requerido la ayuda y solidaridad de otras comunidades. En este sentido, la consejera de Igualdad, Loles López, volvió a denunciar ayer la «absoluta descoordinación» por parte del Gobierno en funciones en el traslado de estos migrantes a la Península.

López apuntó que para ella los inmigrantes «son personas y no mercancía, aunque otra cosa es que se hayan tratado como mercancía» con este proceso de traslados que se ha llevado a cabo, sin que comunidades y ayuntamientos hayan recibido información previamente. La Junta, insistió la consejera, no ha tenido en ningún momento noticias de cuántas personas llegaban ni si había menores no acompañados entre ellas y que, en ese caso, son de tutela de la administración autonómica.