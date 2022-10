Juanma Moreno no permitirá que suban los impuestos “por la puerta de atrás”

El presidente del Partido Popular de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido que “hemos empezado este curso de la mejor manera que sabemos hacer las cosas, respetando a los ciudadanos, a nuestros electores y a la palabra dada”. Durante su intervención en la clausura del XIV Congreso del PP de Málaga, el presidente andaluz ha asegurado que “no puedo entender que se haya formado este revuelo en el PSOE a nivel nacional por hacer una cosa que todos los políticos y partidos deberíamos hacer, que es ir a elecciones decir qué quieres hacer, plasmarlo en un programa y hacerlo”.

“Yo dije que iba a seguir bajando impuestos y que iba a hacer de Andalucía la comunidad con menos presión fiscal, que iba a hacer sexta bajada de impuestos y que iba a suprimir el Impuesto de Sucesiones”, ha recordado Moreno defendiendo “lo que debe hacer alguien que obtiene el respaldo de los ciudadanos es cumplir con la palabra dada y hacerlo antes posible. Por eso hemos bajado los impuestos, cumpliendo la palabra que dimos a los andaluces en la campaña”.

Dije que íbamos a bajar los impuestos de nuevo y a hacer de #Andalucía una de las comunidades con menos impuestos. Y lo hemos hecho: somos la segunda con menor presión fiscal de España.



Ganamos las elecciones y cumplimos con la palabra dada.#PreparadosMálaga pic.twitter.com/k93zYhdADo — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 1, 2022

Juanma Moreno ha criticado la reacción del Gobierno, que “cuando tomamos una decisión legítima, acorde con nuestras responsabilidades competenciales, nos dice a los cinco días la ministra andaluza, María Jesús Montero, a que va hacer una nueva ley para, por la puerta de atrás restarnos las competencias para que no bajemos impuestos”. “Eso una enorme irresponsabilidad”, ha afirmado “porque genera una enorme inseguridad jurídica, confusión e incertidumbre”. Por eso, Moreno ha advertido que “como presidente de todos los andaluces no debo mirar a otro lado y por eso desde el gobierno vamos a defender nuestro marco competencial y a todos los andaluces para que no nos suban los impuestos por la puerta de atrás”.

El presidente de la Junta de Andalucía se ha preguntado “¿cómo puede ser que Portugal no tenga ese impuesto? ¿Que los 27 países de la UE no lo tengan? ¿Es que todos están equivocados y son paraísos fiscales?” y a continuación ha criticado la actitud del Gobierno de Sánchez al que ha acusado de que “lo que nos quieren decir es que como estamos al sur no tenemos derecho a pelear por una Comunidad que tenga el progreso y bienestar de las mejores regiones de Europa. Que tenemos que estar callados y no podemos tomar nuestras propias decisiones”.

Frente a eso, Juanma Moreno ha asegurado que “hemos demostrado que sabemos elegir las figuras tributarias que hay que bajar para conseguir recaudar más”. “¿Acaso los 1.100 millones de euros que logramos recaudar con la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones no ha supuesto un beneficio para Andalucía y para el conjunto del Estado, al que le corresponde la mitad?”, se ha preguntado el presidente andaluz al tiempo que ha tachado el intento de “confrontar y limitar” del Gobierno de Sánchez como un “ejercicio de máxima deslealtad”.

Igualmente, Juanma Moreno se ha mostrado dispuesto a “pasarles todos los documentos para que nos copien bien y no por el rabillo del ojo y al remanguillé”, al tiempo que ha reiterado que el PP “somos un partido reformista, somos de los que damos cuerda al reloj para que no se pare y somos inconformistas porque queremos que las cosas vayan siempre mejor, por eso aplicamos reformas”. Al hilo de los anterior, el presidente del PP Andaluz ha subrayado que “éste es un partido de la sociedad, del pueblo y este partido tiene todavía que hacer grandes cosas y lo vamos que hacer empezando por el 28 de mayo”. “tenemos unas elecciones municipales que son fundamentales para este país y para que sigamos aplicando reformas”, ha señalado animando a los presentes a “salir de este congreso con mucha más fortaleza si cabe ese objetivo”. Además, Moreno ha indicado como meta final la necesidad de un nuevo Gobierno de España.

“Necesitamos como agua de mayo que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente de todos los españoles. Un presidente que respete a los españoles, que tenga una hoja de ruta marcada, que sepa lo que hay que hacer, que respete a las comunidades autónomas que somos leales con el Gobierno, que tenga la ambición de poner a este país donde merece porque ésta es una gran nación que tiene que estar fuerte, sólida, unida, capaz y eso sólo lo puede hacer Alberto Núñez Feijóo. Pero solo no puede, lo hará con todos nosotros”.