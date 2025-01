«Es fundamental actualizar el planeamiento para una Málaga a futuro»

¿Cómo ve que está la situación de la vivienda en Málaga, a tenor de la falta de oferta y los elevados precios de la misma?

Málaga ha tenido una evolución explosiva en todos los términos en estos últimos años, a nivel económico debido a las exportaciones, el turismo, el sector tecnológico y el cultural. Como consecuencia, se produce un mayor incremento en la demanda de vivienda, aumentando el precio de la misma tanto en venta como en alquiler. Si añadimos el déficit de construcción de vivienda a precio asequible, no se construyen las que se deberían, los ciudadanos de Málaga, que no han visto incrementadas su renta media en la misma medida, ven mermadas sus posibilidades de acceso a la vivienda. La escasez de vivienda asequible provoca desigualdad.

¿Cómo valora las medidas que han planteado las distintas administraciones respecto a la vivienda, si son viables, si se van a hacer o si son simples cortinas de humo?

Urge tomar medidas para que no se convierta la vivienda en un problema estructural. Las medidas han de ser transversales y diversas, planteadas tanto para corto plazo como para largo plazo. Ya en 2020 el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos propuso 40 medidas para garantizar el acceso universal a la vivienda, aprovechando el impulso a la rehabilitación y regeneración urbana para dar respuesta a las necesidades que nuestras ciudades no podían cumplir. Los paquetes de medidas propuestos tanto a nivel estatal presentados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como a nivel local por parte del Ayuntamiento pretendiendo avanzar en facilitar suelo que propicie a su vez viviendas asequibles a los demandantes, entendemos que están en el ánimo de dar respuesta a la creciente demanda de vivienda y a garantizar el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna. Es un comienzo y entendemos que se han abierto a otras medidas que hagan efectivo un cambio de modelo. Y todo sería más fácil si se alcanzara un pacto en la materia, en el que estuvieran comprometidas no sólo las administraciones sino la parte privada y todos los sectores con voz y voto en la materia.

¿Cómo ve el panorama urbanístico en Málaga y el diseño de ciudad que se está haciendo con grandes rascacielos?

En este 2024 hemos tenido varios foros y mesas de trabajo con expertos donde hemos podido analizar el modelo de ciudad que tenemos, llegando a conclusiones enriquecedoras que deben ser base para definir el modelo de

ciudad deseable basado en la calidad de vida de los habitantes y el medio ambiente. También existe un problema añadido a la vivienda, que es la movilidad, y es un desafío que ha de afrontarse igualmente. Los arquitectos tenemos un concepto de ciudad a nivel global, no se hace ciudad con actuaciones aisladas y puntuales, estamos hablando de globalidad. Es fundamental actualizar el planeamiento para una ciudad a futuro.

¿Qué desafíos tiene el sector de la arquitectura para el 2025?

Los arquitectos estamos llamados a impulsar nuestro compromiso con la utilidad social de la arquitectura, la calidad, la innovación y el desarrollo sostenible. Esto implica, sin ningún género de duda, el hecho de tener que afrontar retos como la descarbonización del sector, del parque edificado y la regeneración urbana para conseguir un hábitat más sostenible y accesible que contribuya a la salud de las personas.