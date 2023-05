«El interés del PSOE por la vivienda es falso y electoralista»

Francisco de la Torre es alcalde de Málaga desde que en el año 2000 su antecesora en el cargo, Celia Villalobos, diera el salto a la política nacional y él asumiera la Alcaldía. Desde entonces ha contado con el respaldo de los malagueños en las urnas. A sus 80 años, se presenta con un programa «realista» y «sin fecha de caducidad».

En caso de revalidar gobierno, ¿cuáles van a ser los objetivos del próximo mandato?

Seguir fortaleciendo la «marca Málaga» como una ciudad de referencia en todos los ámbitos, y en especial el turístico. Tenemos planteamientos de continuidad del camino recorrido y actuar en competencias que, como la educación, no son delegadas. Pero en esa línea queremos potenciar la Formación Profesional, estamos también abiertos a la apertura de centros universitarios privados que habrán de contemplar becas para los necesitados y pagar un canon por el suelo. Priorizaremos, como hasta ahora, los barrios, la limpieza, la movilidad sostenible, y seguiremos captando grandes inversiones.

Una legislatura que culminará con la celebración de la Expo 2027, en el caso de que Málaga sea elegida este próximo mes de junio…

Si conseguimos ese hito, la vida y el trabajo de la nueva corporación municipal pivotará en torno a esa celebración, pero no hay que olvidar que si somos sede, la Expo, que durará tres meses, irá acompañada de la post-expo.

La vivienda está siendo uno de los principales arietes de la campaña electoral en una ciudad como Málaga. ¿Qué propone el Partido Popular para dar respuesta a la demanda existente y ante el incesante incremento de los precios?

Sin ser una competencia municipal, hemos hecho en Málaga más de cinco mil trescientas viviendas sociales, mientras que la Junta en los treinta años de gobiernos socialistas hizo noventa. Por cada vivienda que hacía el gobierno andaluz nosotros hacíamos cincuenta y nueve; hemos gastado en vivienda más de quinientos millones de euros, hemos sido la ciudad que más ha invertido en vivienda pública por habitante. En definitiva, hemos hecho en materia de vivienda lo que no está en los escritos. Y, ahora, hemos elaborado un plan riguroso, objetivo, avalado por arquitectos, que prevé la posibilidad real de 8.900 viviendas además de contemplar ayudas al alquiler. Lo hemos planteado en términos rigurosos, con los pies en la tierra, diciendo dónde, cómo y cuándo se harán las viviendas.

El PSOE promete en Málaga diez mil y acusa al ejecutivo local de no haber hecho una apuesta real en esta materia…

Nuestro plan de vivienda está hecho en un contexto de gobierno, con un concurso que ha propiciado que lo avalen los mejores expertos y especialistas; la diferencia con el PSOE es que no dice cómo ni cuándo ni dónde se va a desarrollar ese volumen. No hay seriedad en ese enfoque, no hay plan, en definitiva. De hecho, el candidato primero dijo ‘voy a hacer’, luego, ‘voy a iniciar’; no plantea tampoco en este plan vivienda en alquiler. Y yo me pregunto, si el PSOE tiene tanta prisa por hacer viviendas, ¿por qué no han hecho nada en todo este tiempo?

Sin embargo, la propia Ministra de Vivienda ha respaldado ese plan viniendo a Málaga en esta campaña electoral…

No tengo noticias de que se haya presentado ningún plan verdaderamente realista. Es falso ese interés por la vivienda del PSOE, es absolutamente electoralista; que explique la Ministra dónde están las viviendas en Málaga que anuncia el Gobierno en su nueva ley. No suman más de cincuenta. La ley estatal adolece de una apuesta clara por la ayuda al alquiler, no compromete recursos... Es muy discutible todo lo que incluye ese marco legal.

¿Qué escenario vaticina el próximo 28 de Mayo?

El electorado está motivado pero no hay que confiarse, hay que trabajar, asegurar la continuidad del éxito conseguido y propiciar estabilidad en base a una amplia mayoría, porque cuanto más amplia sea la mayoría mejor será el gobierno para que todos y cada uno de los integrantes del equipo se centre en una materia concreta y pueda dar el mejor servicio público. De cara a ese día, hay que ir a votar, porque no sólo es un derecho, sino también un deber. La democracia se fortalece con la participación en las urnas.

¿Permanecerá en la oposición cuatro años en caso de que no consiga revalidar el cargo?

Confío en que vamos a ganar con esa mayoría amplia que esperamos y, en ese contexto, gobernaremos, como siempre hemos hecho, para todos. Nunca me ha importado lo que vote la gente. Pero, si no obtengo esa mayoría haré una oposición constructiva de control, porque en todas las convocatorias electorales he dicho que me presento para cuatro años, siempre que la salud me acompañe.

Una vez que se celebren las elecciones municipales, llegarán las nacionales a finales de año… ¿Cree que el PP está en condiciones de gobernar España?

Estoy con vencido de que la marca PP saldrá fortalecida tras las elecciones municipales, en la línea en la que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Se ha ganado en credibilidad y confianza gracias a una oposición sólida y creíble y ahora se está en condiciones de ofrecer una alternativa válida e interesante para nuestra democracia.

¿Cree necesario derogar las leyes aprobadas por el actual Ejecutivo a las que el PP ha dicho ‘no’ en esta legislatura?

En todo aquello que sea discutible, y hay mucho que lo es, hay que trabajar. Hay que fortalecer la independencia del poder judicial y garantizar una justicia rápida, ágil, poner en valor a sus magníficos profesionales. Y así en otros tantos ámbitos.

¿Ha sido el PSOE rehén de sus socios de Gobierno?

Sin duda, tenemos un Ejecutivo que ha estado totalmente condicionado por sus socios, por haber pactado con partidos extremos en la izquierda y en posturas respecto a no sentirse dentro del proyecto español. Un conjunto, en definitiva, que no es satisfactorio para el país.