Málaga, ¿motor de España y Europa?

El presidente de la Junta, Juama Moreno, ha asegurado este viernes que Málaga "no tiene límites ni techo, eso es algo que ha quedado de manifiesto a lo largo de los últimos años y todo lo que redunda en su beneficio tendrá un efecto positivo en Andalucía y en el conjunto de España". Es más, ha asegurado que tiene "potencial para ser uno de los grandes motores económicos de España y Europa". Así lo ha señalado en el marco de una visita institucional al Ayuntamiento de Málaga donde también ha mantenido una "fructífera" reunión con el alcalde, Francisco de la Torre, la primera tras las elecciones del 28 de mayo, y en las que han abordado temas como la vivienda, el agua o proyectos como el Plan Litoral, al que Moreno ha mostrado su respaldo, y el auditorio.

Moreno, en su intervención, ha destacado la "cooperación" que dispensa la Corporación, con el regidor a la cabeza, "para poder sumar esfuerzo, para intentar coordinarnos, cooperar y llegar un poquito más lejos". Ha valorado que la ciudad de Málaga "está viviendo una época dorada" y ha reconocido que no le gusta el concepto de que "Málaga está de moda, porque las modas pasan".

"Creo que Málaga no es una moda, Málaga es una realidad construida desde un liderazgo, en este caso, de De la Torre, pero construida por el conjunto de la sociedad malagueña, que tiene ambición de ser una de las grandes metrópolis del sur de Europa, de ser de una de las grandes ciudades de España y de Andalucía, que contribuya a la riqueza y a la prosperidad de todos". A su juicio, "eso se está consiguiendo". "Málaga ahora mismo es un foco de atracción que tenemos que además cuidar y mimar, para que lo siga siendo".

PROYECTOS

Entre otras cuestiones "importantes" abordadas, Moreno ha incidido en el agua, que "es un problema estratégico, no es de presente, ni coyuntural, como algunos piensan, como consecuencia de esta sequía, sino que es estratégico para nuestra capacidad de progreso, bienestar y de futuro". "Si no somos capaces de dotarnos de las infraestructuras adecuadas, vamos a tener enormes limitaciones de progreso y de bienestar en un futuro, porque el agua nos va a condicionar el desarrollo turístico, el desarrollo agrícola, evidentemente, y ganadero, y por supuesto también el desarrollo industrial", ha apostillado. Al respecto, ha dicho que el regidor "me ha puesto alguno de los retos que tenemos por delante para buscar las fórmulas de que podamos entre todos tener suficiencia hídrica en los próximos años, independientemente de la coyuntura por la que atravesamos".

Por otro lado, ha asegurado en relación con Málaga que seguirán trabajando en los hitos marcados, pero también con otros, "que no han salido en la reunión porque ya están muchos de ellos en marcha" como el tercer hospital de la capital, donde "si todo va bien a finales de este año o principios del que viene licitaremos ya definitivamente la obra", ya que "ha habido algún problema geotécnico del estudio", donde "hemos tenido que reorientar y nos ha derivado algún mes de retraso, pero va a salir". La prolongación del metro soterrado hasta el Hospital Civil; la vivienda, donde Málaga "va a contar, como no puede ser de otra manera, con la cooperación y la colaboración" de la Junta; la rehabilitación del antiguo convento de La Trinidad; la apertura progresiva a lo largo de 2023 del Centro Andaluz de ciberseguridad; inaugurar el primer Observatorio del Cambio Climático Marino de Andalucía o continuar con el Plan del Guadalmedina, son otras de las cuestiones abordadas.

Asimismo, ha citado otros proyectos de la provincia pero que redundarán en la capital como es la ampliación del Hospital Costa del Sol o el Puerto Seco de Antequera. "Málaga no tiene límites ni techo, eso es algo que ha quedado de manifiesto a lo largo de los últimos años y todo lo que redunda en su beneficio tendrá un efecto positivo, como no cabe ninguna duda, en Andalucía y en el conjunto de España", ha defendido Moreno. Por ello, ha incidido en el diálogo, de cooperación y de colaboración del Ejecutivo andaluz.

"Estoy convencido que tenemos un futuro por delante muy positivo, con muchas posibilidades y que si somos todos conscientes, y al mismo tiempo todos trabajamos y empujamos en la misma dirección, trabajamos de manera coordinada, de manera colaborativa --Diputación, Ayuntamiento, Junta y Estado-- podemos hacer de Málaga uno de los grandes motores económicos, no de Andalucía, que ya lo es, es evidente, sino de los grandes motores económicos de España y de Europa".

Moreno ha dicho que "podemos pensar en grande, tenemos que ser muy ambiciosos en términos generales, en términos de progreso y bienestar para la provincia, y hacer las cosas con cabeza, con orden y siempre con los pies en el suelo", mostrándose convencido de "estamos en una etapa maravillosa de la que tenemos que disfrutarla y, además, consolidarla y en eso siempre va a tener la colaboración y la cooperación del Gobierno andaluz".

DE LA TORRE AGRADECE LA POSTURA DE "DIÁLOGO Y COLABORACIÓN LEAL"

Por su parte, De la Torre ha valorado la reunión y ha incidido en que "todo lo que sea colaboración leal entre el plano de administración local y autonómica me parece esencial para avanzar". Es más, ha agradecido la postura de "diálogo y colaboración leal" de la Administración regional. En cuanto a proyectos, ha explicado que han abordado la vivienda y el plan municipal de vivienda y el agua, "donde en Málaga ciudad no estamos mal en este momento", pero ha incidido en que de cara al futuro hay que prever cuestiones, aludiendo a determinados proyectos.

Otra de las cuestiones que han tratado en el encuentro ha sido el Plan Málaga Litoral y "cómo podemos abordarlo por fases y otras administraciones puedan colaborar", ha dicho el alcalde, al tiempo que Moreno también ha apostado por la colaboración, "verlo, estudiarlo y diseñarlo para ir haciéndolo realidad de manera progresiva". "Es un proyecto ambicioso no solo para la ciudad, sino para toda la área metropolitana de Málaga", ha afirmado el presidente de la Junta. De la Torre también ha aludido al "tema pendiente" en la ciudad como es el auditorio; y los suelos de la Expo 2027 --de Sepes vendidos por el Consistorio hace ya tiempo-- y "plantear algo que sea útil para Málaga, útil para la provincia, aunque no esté la Expo".

"La estrategia de esos suelos lo justifica y el destino que se daba era muy digno, muy noble, no utópico, real", ya que "es un problema, la sostenibilidad de la ciudad y cómo podemos colaborar en ese tema" lo público y privado, ha concluido.