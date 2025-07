La ministra Montero reaparece en Málaga y dice que Andalucía se beneficiará del cupo catalán

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que "cuando esté desplegado el modelo de financiación Andalucía saldrá claramente beneficiada", tesis que ha defendido en el marco del debate del modelo de financiación después de que el lunes se reunieran Gobierno y Generalitat de Cataluña para dibujar un sistema que ahonda en la autonomía fiscal de esta Comunidad.

Se ha reafirmado en que desde su posición en el Gobierno "nunca permitiría" que Andalucía "saliera perjudicada" en financiación y ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a "sus portavoces" argumentar que la reunión de esa Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat "rompe España" y es "una traición a Andalucía", porque "eso es falso, es mentira".

Montero ha sostenido que Moreno "se inventa cómo pelear, cómo confrontar con el Gobierno de España, en este caso a propósito de la financiación autonómica", en declaraciones a los medios de comunicación en Málaga antes de impartir una conferencia sobre políticas transformadoras en los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga (UMA).

"Mientras haya un socialista al frente de Moncloa, nunca, jamás, se va a permitir privilegios de un territorio contra otro y se garantiza la solidaridad", ha continuado argumentando en este sentido, además de blandir su condición de ministra de Hacienda para presentar como "evidente que voy a defender siempre los intereses de Andalucía", antes de apuntar que "el ejemplo es la quita de la deuda".

Ha demandado a los dirigentes andaluces del PP "menos mentiras, menos bulos, y más arrimar el hombro", petición que ha concretado en "más poner las competencias al servicio de esta Comunidad Autónoma" y ha advertido que "no vamos a consentir es que se reniegue del desarrollo del Estatuto de Autonomía que aprobaron todos los andaluces", para proclamar que "el autogobierno es un instrumento útil para mejorar la vida de nuestra tierra y nuestra gente".

Ha acusado al presidente andaluz de que "no practica ninguna política pública que permita realmente mejorar la vida de los ciudadanos de Andalucía", a quien ha retratado "todo el día reprochando, confrontando, exigiendo lo que él no se aplica", para concluir en que no tiene un solo proyecto que sea "un símbolo de la etapa de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía".

Por el contrario ha sostenido que "todos los proyectos que han venido a Andalucía han sido proyectos que ha traído el Gobierno de España", de lo que ha puesto como ejemplo que "si está subiendo el empleo en Andalucía es gracias a las políticas del Gobierno de España", así como las mejores condiciones salariales o de las pensiones "es gracias al Gobierno de España con el voto contrario del Partido Popular".

Cuestionada por las críticas expresadas el miércoles por el exalto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre las líneas maestras de una futura financiación que beneficiaría a Cataluña, ha reclamado "opinar de aquello que se firma y se acuerda y de lo que se lee, no de lo que cada uno se inventa", al argumentar que en el debate de la financiación "estamos asistiendo a muchas mentiras, a bulos, declaraciones interesadas por parte del Partido Popular", al que ha recriminado que "la única política que practica es la de la confrontación" y "la división de los españoles".

La también vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía ha defendido la hoja de ruta del Gobierno Sánchez con Cataluña por cuanto ha esgrimido que "hoy en Cataluña estamos mejor que antes de la llegada de Pedro Sánchez" y se ha acabado con "la fractura en el interior de la comunidad y con el resto de España", además de remarcar la contribución del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por "impulsar políticas útiles para los catalanes".

Ha instado a la población a que "no se dejen engañar" por parte del Partido Popular, convencida de que este partido "permanentemente utiliza la mentira, utiliza el bulo" contra ella como su traición a Andalucía en la financiación.